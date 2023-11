A tres años de la muerte de Diego: la "era Maradona" no terminará nunca

El pibe de rulos nacido en Fiorito, el 30 de octubre de 1960, no morirá nunca para su gente. Para quienes lo llamamos "El Diego". Quienes no separamos a la persona del jugador, porque eso no se puede. Porque si uno quiere a alguien, lo quiere también con sus errores. No desde la necedad, sino desde el amor. Ese que nos devolvió con su magia, sus goles y sus frases inolvidables.