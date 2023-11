Abrumador rechazo de los clubes de AFA a ser Sociedades anónimas

En la Asamblea no hubo ninguna votación para rechazar las sociedades anónimas, pero sí un apoyo manifiesto a las declaraciones del presidente Claudio Tapia. En su discurso, el máximo dirigente del fútbol nacional felicitó a los clubes por defender el rol de las asociaciones civiles.

“Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia”, expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia ante la asamblea.

Tapia reiteró que no se discutirá más sobre el tema: "Es un tema terminado, no vamos a pelear contra algo que no existe. La posición institucional la marcaron los clubes públicamente".

La única ausencia en la Asamblea fue la de Talleres, el club cordobés que eligió no manifestarse al respecto cuando todo el fútbol se posicionó contra las Sociedades Anónimas Deportivas.

Una discusión política

La discusión por sí o por no a las Sociedades Anónimas Deportivas apareció durante la campaña de Sergio Massa. El actual ministro de economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria tiene estrecho vínculo con Tapia y la dirigencia de AFA, contexto en el cual los directivos se manifestaron casi todos a favor de que los clubes mantengan sus estatutos como vienen hasta ahora.

Tanto Javier Milei, presidente de la nación electo, como su aliado político, Mauricio Macri, tienen la postura de liberar la posibilidad de que cada institución decida qué hacer y confían en que las Sociedades Anónimas Deportivas pueden dar los resultados que dan, por ejemplo, en Inglaterra, donde son mayoría y la Premier League es muy competitiva.

En Sudamérica hay experiencias disímiles, algunas funcionan muy bien y otras generan una profunda desigualdad con el resto de las instituciones, además de que descuidan la parte social que históricamente han tenido los clubes.