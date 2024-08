Afuera: por qué el presidente de River no quiere a Enzo Pérez

En declaraciones a ESPN, Brito explicó que, por el momento, no hay negociaciones en curso con Enzo Pérez, aunque dejó la puerta entreabierta para un futuro retorno. "Que yo tenga idea, no hay ninguna conversación ni nada que se asemeje con Enzo Pérez. Es una persona muy querida en esta casa, estamos muy cercanos a él siempre. De hecho, estuvo en el estadio hace dos fechas, pero que yo sepa, no hubo ninguna conversación al respecto", expresó el presidente del club, apagando momentáneamente las expectativas de los hinchas.

Enzo Pérez, actual jugador de Estudiantes de La Plata, tiene contrato con el club platense hasta diciembre de este año. Su presencia en el Monumental durante un partido reciente de River generó una ola de especulaciones entre los fanáticos, quienes soñaban con la idea de ver nuevamente al mediocampista vistiendo la camiseta millonaria. Sin embargo, Brito fue enfático al afirmar que cualquier rumor sobre su vuelta no proviene del club.

"NO HAY NINGUNA CONVERSACIÓN." Jorge Brito negó los rumores que acercaban a Enzo Pérez a River. #ESPNEquipoF | #DisneyPlus pic.twitter.com/R6ZU1LHgTE

El interés por Enzo Pérez, quien demostró estar en un gran nivel en su último partido con Estudiantes, especialmente en el clásico ante Boca Juniors, no es algo que sorprenda. Su liderazgo y experiencia lo han convertido en un referente tanto dentro como fuera de la cancha. Aunque por ahora su regreso a River no parece inminente, la posibilidad de que vuelva en un futuro cercano no está completamente descartada.

Enzo Pérez 1.jpg Enzo Pérez

Qué dijo Jorge Brito del mercado de pases de River

En cuanto al mercado de pases, Brito detalló que, tras las recientes incorporaciones de Germán Pezzella y Marcos Acuña, River no está buscando activamente nuevos refuerzos. "Ahora no estamos metidos en negociaciones, pero no niego que, si surge una oportunidad y está a la altura de lo que quiere el técnico y lo que el club puede, veremos", comentó el dirigente, dejando abierta la posibilidad de futuras contrataciones si se presentan las condiciones adecuadas.

El retorno de Marcelo Gallardo al banco de River ha reavivado la ilusión entre los hinchas, quienes esperan que con su liderazgo el equipo pueda recuperar su mejor nivel y volver a pelear por los títulos más importantes. En este contexto, la figura de Enzo Pérez sigue siendo un símbolo de lo que fue una de las etapas más exitosas del club en los últimos años. Aunque por ahora su regreso sea solo un deseo, la conexión que tiene con River y su gente hace que el sueño de verlo de nuevo con la banda roja cruzada en el pecho siga latente.