¡Afuera! Un famoso medio contó cuál es el plan de Riquelme con Fernando Gago en Boca

Con este panorama, el Xeneize tendrá que salir nuevamente al mercado para conseguir un DT que tenga la espalda para bancarse este momento tan delicado y ya comenzaron a circular algunos nombres que se encuentran sin club y que tendrían todos los boletos para pelear por un puesto.

Es más, en el Diario Olé se animaron a precisar unas declaraciones del mandatario azul y oro, quien tras la caída habría dicho: “el equipo no jugó un partido bien desde que está. Y jugadores tiene de sobra. Si no es el viernes, se irá más adelante”.

Lo que asegura el diario deportivo más importante del país no tiene nada de sorprendente a estas alturas, ya que la relación de Fernando Gago con la hinchada tras el fracaso y tras no poder haber conseguido una regularidad desde lo futbolístico, hicieron que todas las miradas estén sobre él y que tenga los días contados en el club.

Germán García Grova contó que pasa con Fernando Gago

La eliminación no solo representó un fracaso deportivo, sino también un golpe económico para Boca, que perderá ingresos millonarios por no avanzar en la Copa. Esto aumenta la presión sobre la dirigencia, que por ahora no tiene planes de despedir a Gago.

Según informó Germán García Grova, "Fernando Gago NO RENUNCIÓ. La dirigencia NO QUIERE echarlo. El plantel no recibió comunicación sobre algún cambio al respecto". A pesar de la derrota y de la enorme presión externa, Gago no piensa dar un paso al costado.

Su idea es utilizar lo que queda del año para consolidar el equipo y enfocarse en los próximos desafíos, principalmente la Liga Profesional y el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, el clima en Boca está más tenso que nunca, y la continuidad del DT dependerá de los próximos resultados.