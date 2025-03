Agustín Sánchez, goleador de Pérfora: "El torneo está hermoso, el objetivo es el máximo"

"Un torneo hermoso, súper competitivo, se han traído jugadores de mucha jerarquía a la zona, que ha levantado el nivel. Y nosotros estamos felices de poder mantener la base del Pre Federal y poder sumar las fichas que faltaban para completar y ser un equipo competitivo en este torneo de 110 equipos. Así que más que feliz y contentos de que estemos siendo competitivos, creo que eso habla bien del club y de nosotros también", comenzó diciendo Sánchez a LMNeuquén.

Diferentes vías de gol en Pérfora

En los primeros triunfos sobre Del Progreso (84 a 75) y Centro Español (101 a 93), el goleador del Verde fue Jeremías Fernández. Tanto Augusto Rossi como Sánchez anotaron en menos medida respecto a otros encuentros, donde habitualmente tienen un rol anotador por su experiencia y efectividad.

"Es cierto que a Augusto y a mi nos marcan intensamente, pero nosotros queremos que el equipo gane, no nos interesa ver las estadísticas para ser goleadores. Si podemos absorber marcas y generar juego lo vamos a hacer. Qué mejor que eso, es algo que no es sencillo y nosotros tenemos varios jugadores con esa característica y lo aprovechamos. En los primeros dos partidos le tocó salir goleador a Pachi (Fernández) que es U21 y todos contentos por él. En el último me tocó a mi, pero lo importante es que el equipo gane y eso lo estamos demostrando adentro de la cancha", destacó.

Pérfora es un histórico de la categoría, ya que jugó todos los torneos desde 2011 hasta acá y busca subir a la Liga Argentina desde hace años. "El objetivo siempre es el máximo, el ascenso. Sabemos que es ambicioso y que no es fácil. Que sin la ayuda de Dios es imposible, pero confiamos en el trabajo que hacemos día a día y en el equipo que se ha conformado. Daremos nuestro máximo esfuerzo en pos de lograrlo", finalizó el Chiqui.

La Liga Federal, en la Conferencia Sur, continuará con acción este viernes cuando Pérfora reciba a Atlético Regina. Además se enfrentarán Independiente y Pacífico en el clásico capitalino, Biguá visitará a Roca y Español a Del Progreso.