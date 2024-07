Alejandro Abaurre y su ilusión de meter a Deportivo Rincón en playoffs

Más de 600 kilómetros deberá hacer el equipo de Abaurre en la primera fecha de la Reválida. "En realidad es como hacer futurología, es difícil hacerla en el futbol. Uno nunca sabe qué es más conveniente, si descansar y prepararse mejor para arrancar o jugar de local", opinó y agregó: "por ahí jugar de visitante es bueno porque el rival tiene mucho que jugarse y vos simplificas un partido en base al esfuerzo del rival. En definitiva todos los argumentos son válidos en esto".

El rival es el equipo que obtuvo menor puntaje en la fase regular y que hoy estaría descendiendo, algo que los neuquinos tienen presentes. "El tema es independientemente de lo que toque, uno sabe los partidos que tiene que jugar, la cantidad de puntos necesarios para tratar de estar ordenado", sostuvo.

deportivo rincon maluma.jpg Facundo Miguel se ganó la titularidad en Deportivo Rincón. Foto: archivo prensa Rincón

Luego de dos empates importantes en el cierre de la primera etapa del Federal, las sensaciones son buenas. Los puntos obtenidos ante Villa Mitre y Germinal dan a entender que el camino a seguir desde el juego es ese. "Más allá de que empatamos, creo que en líneas generales el equipo fue muy regular en el funcionamiento, tuvo mayor concentración durante más tiempo. Son todos aspectos positivos que de cara a lo que viene son muy necesarios porque van a ser partidos todos duros", afirmó el "Cachorro".

El León se entrena esta semana con el foco puesto en la cabeza de cada jugador. "Siempre ajustando cosas y sabiendo que la etapa que se viene se juegan otras cosas, difíciles, porque pesan en la parte psicológica, en la mente. Hay que también prepararse desde ese lugar, con las mismas ideas y la misma forma de lo que venimos haciendo", comentó.

Deportivo Rincón, entre lo que pasó y lo que viene

Los dirigidos por el mendocino, que llegó a mitad de torneo en lugar de Marco Gonzáles alcanzaron la octava colocación con un total de 20 puntos en la primera parte del año, números que lo pusieron en la Reválida. "Creo que el equipo ha cambiado de una idea a otra, que no es fácil cuando estás en medio de un campeonato. Se fue trabajando, el equipo fue creciendo, se ha ido adaptando, ha ido encontrando cada vez mejores funcionamientos, y considero que el último partido para mí fue el mejor", analizó el DT.

El conjunto neuquino, nuevo en el torneo, tiene como prioridad mantener la categoría y sacar buenos resultados para apuntar a la segunda chance de ascenso. "La idea no solamente pasa por nosotros como cuerpo técnico, sino también por la institución. Todos aspiramos siempre a todo lo que se pueda obtener, sin lugar a dudas que un objetivo lleva al otro, más allá de que hay gente con interés de mantener la categoría desde el primer día", afirmó.

En esta etapa del torneo, aquel que culmine dentro de los primeros seis al final de las 9 fechas podrá seguir avanzando en llaves de eliminación. "El hecho de estar arriba evidentemente te hace salir de una situación para estar en otra, mientras uno piense arriba y pueda ser ambicioso de poder meterse entre los seis, siempre va a tener la oportunidad de seguir peleando y avanzando, que es un poco el espíritu que tiene el club", reconoció.

Cabe recordar que, una vez culminada la Reválida, los puntos obtenidos exclusivamente en esta etapa determinarán quienes serán los seis que siguen en carrera. "Si tenemos la oportunidad de entrar, vamos a tener siempre mucho por ganar y poco que perder con respecto a los que ya vienen desde arriba", pensó.

Ante las posibilidades que existen y para poder seguir haciendo historia con la institución neuquina, ninguno deja de soñar. "Nosotros obviamente que compartimos y acompañamos. Los jugadores también, yo creo que todo es un conjunto de deseos de poder ir avanzando, y primero y principal poder meterlo entre los seis para después entrar en los mano a mano, que son eliminatorios, y que uno no sabe hasta dónde puede llegar", comentó.

Este año hubo una baja importante como la de Sansinena, que se computará como primer descenso. Ya en la primera etapa, luego de anunciar su deserción, los rivales que tenía por delante fueron beneficiados con una victoria 1 a 0 sin jugar. En la Reválida vuelve a aplicarse el mismo criterio, por eso Rincón en su fecha libre sumará tres puntos. "Todos vamos a correr con esa misma ventaja, el tema es que no hay otra opción porque si no haces una diferencia. Por los equipos que les tocó jugar y les costó no obtener buenos resultados al final del torneo, y a los post baja (Sansinena ) que nos tocó vernos beneficiados por el partido ganado sin jugarlo, me parece justo que a todos le den el mismo el mismo valor", concluyó el técnico.