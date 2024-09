Alejandro Garnacho generó polémica en Manchester por un escandaloso gesto contra su DT

Garnacho 1.jpg Garnacho y Cristiano Ronaldo

Las duras declaraciones de Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag

El conflicto tiene su origen en una entrevista reciente que Cristiano Ronaldo dio a su excompañero y leyenda del United, Rio Ferdinand, en la que el astro portugués criticó duramente a Erik Ten Hag. Ronaldo, quien tuvo una relación tensa con el entrenador neerlandés durante su última etapa en el Manchester United, no se guardó nada: "Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!", sentenció el portugués, refiriéndose a las declaraciones de Ten Hag sobre las expectativas del equipo.