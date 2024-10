Alerta en Boca: allanan La Bombonera tras una denuncia de hinchas estafados

Las aguas no se calman hace rato e n Boca . Sea por la crisis deportiva o por problemas ajenos a lo que pasa dentro del campo, este año siempre ocurre algo con el club de La Ribera. Este martes por la mañana fue allanada La Bombonera , luego de una denuncia de hinchas que reclaman haber sido estafados por socios de la institución en la venta de paquetes turísticos que incluían entradas para partidos del equipo.

Sin información oficial al respecto, el operativo de la policía se llevó adelante con el objetivo de recabar información en el Departamento de Socios del club. Si bien no hay data oficial al respecto, trascendió que serían cinco los socios involucrados.

La masa societaria está cubierta hace rato y entonces empiezan los vericuetos legales y otros que no lo son para comercializar las entradas. Es así que fanáticos del interior o incluso de Capital Federal pagan una fortuna para acceder a algún partido.

En comparación con el resto de las instituciones, por cantidad de hinchas y por el sistema de acceso a los boletos, llegar a La Bombonera para ver un encuentro oficial es más difícil que en cualquier otro club de primera en nuestro país.

Los días de partido, la reventa está a la orden del día y los carnets y entradas que manejan algunos hinchas caracterizadas significan un negocio aparte. Fanáticos que no son socios llegan a pagar más de 200 mil pesos por tickets que originalmente valen cuatro y cinco veces menos.

En ese contexto y con la desesperación por ver al club de sus amores en un templo del fútbol como La Bombonera, algunos compran a ciegas y son estafados.

Dos barras sancionados por los incidentes en Rosario

El Ministerio de Seguridad aplicó la restricción de concurrencia para los hinchas de Boca involucrados en los incidentes en Rosario, durante el partido de Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

La decisión fue informada a través de la Resolución 1140-2024 del Boletín Oficial, en la que se le aplica “’Restricción de Concurrencia Administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Fabián Adolfo Kruger, DNI 20.638.636, y a Fernando Gatica, DNI 20.570.242, por veinticuatro (24) meses de forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe”.

Por otra parte, en el comunicado se detalla que “la intervención del Sr. Riquelme logra su cometido y los belicosos deponen su actitud y las agresiones cesan en su cometido, pudiéndose reanudar el encuentro deportivo minutos después”.

Por último, el documento expresa que “teniendo en cuenta que el espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención en el desarrollo de un encuentro deportivo, el propósito es neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.

Los incidentes ocurrieron el miércoles pasado, en el entretiempo del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Durante esta situación, irrumpió el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, para calmar a los suyos. “Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a mi gente. Siento que tenemos que ayudar para que se entienda que es deporte. Si yo me tengo que parar adelante para que no me lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida”, dijo al respecto.