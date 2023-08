Almendra se calentó y contó qué hará cuando vea de Benedetto en el Boca-Racing

Agustín-Almendra-Benedetto-Boca.mp4

Tan es así, que el propio Benedetto intentó bajarle la espuma a la situación y declarar qué hará en caso de verlo: "Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Nos cruzamos cuando estaba entrenando todavía en Boca. No hay ningún rencor ni hay ningún problema. Él sabe lo qué pasó y no hace falta aclarar nada”.

Sin embargo, quien no estuvo para nada de acuerdo fue Agustín Almendra, quien aseguró que tendrá una postura completamente distinta: “Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”.

Ante la consulta, no temió en admitir que le molestó: "¿Si me molestó lo que hizo en su momento? Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras... Él mismo dijo que era un buchón".

Asimismo, en la antesala del partido ante su ex club, Agustín Almendra fue consultado sobre la posibilidad de gritarle un gol a los hinchas Xeneizes, aunque dio a entender que no lo haría: "Tengo muchísimo respeto por la gente de Boca".

Para cerrar el tema vinculado a la mala relación con el Pipa Benedetto, aclaró que no hay forma de restablecer la relación con él: "No volví a hablar con él, para qué voy a hablar con un muchacho así".