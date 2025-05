Apareció el nombre en el que está pensando Riquelme para ser el DT de Boca

El panorama de Boca de cara a la contratación de un entrenador pasó a ser urgente, ya que no tendrá más partidos oficiales hasta el Mundial de Clubes donde debutará frente al Benfica. Por eso que desde la cúpula dirigencial y el Consejo del Fútbol aceleran para poder tener el próximo conductor del equipo lo más rápido posible.

En este contexto, el periodista Tato Aguilera de TyC Sports reveló que uno de los nombres que Riquelme tiene en carpeta es Cristian “Kily” González. El extécnico de Unión y Rosario Central es una opción que seduce por su perfil motivador y su cercanía con el mundo Boca.

Mientras tanto, Herrón brindó una conferencia tras la derrota ante el Rojo y expresó: “No hablé nada. Vamos a ver qué piensan en estos momentos”. También confirmó que le dio dos días libres al plantel, que volverá a entrenar el miércoles en Ezeiza, predio donde Riquelme analiza cada paso antes de tomar una decisión clave para el futuro inmediato del club.

Kily 2.jpg

Sin embargo, el futuro es más complejo de lo que parece. Boca aún no resolvió la deuda con Fernando Gago, el exentrenador que rompió su vínculo con Chivas y exige el pago pendiente. Hasta que esa deuda no se salde, la AFA no habilitará el registro de un nuevo contrato de técnico, lo que retrasa cualquier anuncio oficial.

Los otros candidatos para dirigir a Boca

Entre los otros nombres que circulan como posibles entrenadores aparecen Gerardo “Tata” Martino, Antonio Mohamed (hoy en Toluca), y Gabriel Heinze, quien está residiendo en España. También se mencionó a Gabriel Milito, uno de los preferidos de la dirigencia, pero allegados al entrenador aseguraron que no tiene intenciones de dirigir a Boca, debido a su fuerte vínculo con Independiente.

TAta.jpg El Tata Martino

Además, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que regrese Miguel Ángel Russo, quien recientemente clasificó a las semifinales con San Lorenzo, tras ganarle por penales a Argentinos Juniors.

El tiempo corre y Boca debe prepararse para el Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. El debut será el lunes 16 ante Benfica, en el Hard Rock Stadium de Miami, en un grupo que también integran Bayern Múnich y Auckland City.