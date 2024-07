Argentina enfrenta a Canadá en semis de la Copa América: hora, formaciones y TV

El partido se llevará a cabo a partir de las 21 , se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey , con capacidad para 82 mil espectadores , y tendrá como árbitro al chileno Piero Maza.

Scaloni pararía en el 11 titular al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, héroe en los penales ante Ecuador, y a los defensores Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina. En el mediocampo ya comienzan las incógnitas, ya que Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul tendrían un lugar asegurado y pelean por un lugar Enzo Fernández y Leandro Paredes.

Por último, en la delantera, Lionel Messi iría de arranque acompañado de Nicolás González o Ángel Di María, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. En el caso de que Di María sea titular junto a Messi, jugaría Julián, mientras que si uno de los dos va al banco, Lautaro tiene más chances de comenzar el encuentro.

Canadá, por su parte, pasó como segunda en el grupo de la Argentina producto de la derrota 2-0 con los campeones del mundo, el triunfo ante Perú y el empate frente a Chile. En los cuartos de final jugaron un gran partido ante Venezuela, pero se les complicó en el final y también tuvieron que recurrir a los penales para avanzar.

Es el tercer cruce entre ambas selecciones, con un saldo totalmente positivo para los argentinos. El primer antecedente se remonta a 2010, cuando la Argentina dirigida por Diego Maradona ganó 5-0 antes del Mundial de Sudáfrica, y el último fue en el partido inaugural de esta Copa América, con victoria 2-0 para los de Scaloni.

La previa de Argentina y Canadá

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi, Ángel Di María o Nicolás González y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crepeau ; Alistair Johnston , Moise Bombito , Derek Cornelius , Alphonso Davies ; Ismael Koné , Stephen Eustaquio ; Liam Millar , Jonathan David , Jacob Shaffelburg ; y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Estadio: MetLife, New Jersey.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Hora de inicio: 21. TV: TyC Sports, DSports, Televisión Pública y Telefé.

Cambios.jpg Lionel Scaloni

Lionel Scaloni: “Si Messi está bien juega, y si no juega los últimos 30 minutos”

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dió una conferencia de prensa en la víspera del enfrentamiento contra Canadá en las semifinales de la Copa América, donde abordó varios aspectos clave del partido y destacó la influencia de Lionel Messi para el equipo.

Scaloni comenzó refiriéndose a la importancia de Messi para la selección. "Lionel Messi es nuestro referente. Su presencia es fundamental para nosotros, y siempre aporta esa tranquilidad y confianza necesarias en momentos decisivos", comentó el técnico.

Aparte cuando le preguntaron sobre las decisiones de estar o no en el terreno de juego al hablar con el capitán de la Selección, Lionel Messi, dijo: “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas”.