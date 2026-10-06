Argentina quiere ser sede del Mundial de Rugby 2035: los estadios en los que se jugaría.

La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con las federaciones de Uruguay, Chile y Brasil , presentó ante World Rugby la postulación como sede conjunta del Mundial 2035 . La entidad completó en tiempo y forma los procesos exigidos por el organismo rector del deporte ovalado a nivel global para avanzar en la candidatura regional.

World Rugby comunicará las sedes elegidas en noviembre de 2027. Antes de esa fecha, el proceso contempla la presentación de documentación, visitas técnicas a los estadios postulados y el anuncio, en mayo de 2027, de las sedes preferidas. La decisión final quedará en manos del Consejo de World Rugby.

De acuerdo con la propuesta presentada, si la región resulta elegida, los cuatro países recibirán partidos del Mundial. La candidatura destaca una población combinada de 283 millones de habitantes, economías en crecimiento y antecedentes en la organización de eventos deportivos internacionales durante este siglo, entre ellos mundiales de distintas disciplinas y Juegos Olímpicos.

Los estadios incluidos en la postulación son, en Argentina, el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentinas en Mendoza y el Gigante de Arroyito en Rosario. A ellos se suman el Maracaná, en Río de Janeiro; el Estadio Nacional, en Santiago de Chile; y el Estadio Centenario, en Montevideo.

La palabra del presidente de la UAR

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, afirmó que la presentación “representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región”. Agregó: “Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”. Según el dirigente, el proyecto se construye junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, un Mundial de rugby se dispute en esta parte del mundo.

Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, sostuvo que la presentación de la candidatura “demuestra cómo está unida nuestra región, trabajando juntos, persiguiendo objetivos comunes”. Calandra remarcó que cuentan con el respaldo de los gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países, y añadió: “Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”.

Entre las sedes rivales para albergar la cita figuran Japón, España y, tal lo informado por medios británicos, Sudáfrica e Italia tienen pensado postularse.

La Copa del Mundo de Rugby figura entre los eventos deportivos internacionales más grandes y exitosos a nivel global, además de constituir el principal motor financiero para el crecimiento de la disciplina. La edición de 2023, disputada en Francia, convocó a más de 2,3 millones de espectadores en los estadios y generó 1.330 millones de horas de visualización. Ese torneo produjo un superávit récord de 472 millones de libras esterlinas, destinado a la reinversión en el deporte. Los Pumas, en tanto, disputaron todas las ediciones del Mundial desde la primera, en 1987.