Arrancan los playoffs de la Liga Federal de básquet: la forma de disputa

independiente pérfora basquet (3).jpg

Independiente (10-4) también es favorito en su cruce por la ubicación que tuvo en la fase regular, pero del otro lado tendrá un rival peligroso, ya que desde las 22 visitará a Deportivo Roca (4-10) en el polideportivo Gimena Padín. El Rojo se impuso en los dos partidos que jugaron durante el torneo, aunque el Naranja ha tenido una mejoría y pretende dar el golpe con Martirena y el posible regreso de García Barros. Del otro lado, vuelve Marcelo Piuma tras una suspensión para sumarse a David Oviedo, Matías Carneglia y Francisco González, las principales figuras de Independiente.

independiente básquet liga federal de basquet gonzález oviedo piuma.jpg Independiente celebró la victoria sobre Pacífico en La Caldera. Fotos: Claudio Espinoza Claudio Espinoza

Las otras dos llaves asoman como más parejas. De hecho, son las que tienen antecedentes de paridad, ya que tanto Atlético Regina (6-8) y Biguá (9-5) como Centro Español (7-7) y Pacífico (9-5) repartieron un triunfo por lado en los duelos entre sí de la etapa previa.

Las diferencias que se vieron en la tabla no son las que se observaron en el juego, por lo que ambas contiendas tienen pronóstico reservado.

Con Franco Pennacchiotti y Juan Cruz Bello como figuras que se sumaron en los últimos encuentros, Español será local en El Templo desde las 21 ante un Decano que tiene experiencia y gol de la mano de Gustavo Maranguello, David Vélez y Mauricio Pane entre otros.

Regina, que tiene en Sebastián Bernasconi y Franco Leal a dos de sus mejores hombres, recibirá al Biguá en la ciudad rionegrina a partir de las 21:30. En el equipo neuquino se destacan Francisco Torres, Bautista Ott y Luciano Ravera.

tabla final liga federal basquet.jpg

Los segundos juegos irán el sábado en cancha del mejor ubicado y en caso de necesitarse un tercero en alguna serie se disputará al día siguiente en el mismo reducto.

Los que pasen esta instancia, se cruzarán nuevamente en la próxima y así se definirán cuales son los dos de la Conferencia Sur A que representen a la zona en los playoff nacionales.

Primera ronda de playoffs - Zona A

P1: 1° VS 8° | P2: 2° VS 7° | P3: 3° VS 6° | P4: 4° VS 5°

Segunda ronda de playoff - Zona A:

Ganador de P1 vs Ganador de P4 | Ganador de P2 vs Ganador de P3.

Los dos ganadores pasan a playoffs interconferencia como 1° y 2° de la Zona Sur.