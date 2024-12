Aseguran que Juanfer Quintero volverá a River en el 2025

Juanfer 1.jpg Juanfer Quintero

Qué dijo Juanfer Quintero sobre su deseo de volver a River

En una reciente entrevista, Quintero dejó entrever su añoranza por el club de Núñez, al que define como su hogar futbolístico. "River es mi lugar en el mundo, mi casa. Lo que soy hoy se lo debo al club", afirmó con emoción. Estas palabras encendieron la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con verlo nuevamente vistiendo la banda roja.

El mediocampista no ocultó su admiración por Marcelo Gallardo, a quien considera una figura paterna en su carrera. "Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo. Me he peleado como nadie con él, pero es mi padre. Lo respeto y siempre le voy a desear lo mejor", expresó. Además, dejó abierta la posibilidad de regresar al Monumental: "Dije que quería retirarme ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol".

Juanfer 2.jpg Juanfer Quintero

Juanfer Quintero jugará en River en el 2025

Según Maximiliano Grillo, periodista de TNT Sports, River estaría dispuesto a repatriar al colombiano en enero de 2025. Sin embargo, esta operación no sería sencilla. Racing, que apuesta fuerte para su participación en la próxima Copa Libertadores, no tiene intención de facilitar su salida. Además, cualquier negociación implicaría un desembolso significativo para el club millonario.

Por otro lado, Quintero también mencionó en entrevistas recientes su deseo de regresar a Independiente Medellín, lo que agrega más incertidumbre a su futuro.

Con las elecciones en Racing a la vuelta de la esquina, tanto el oficialismo como la oposición se han manifestado a favor de la continuidad de Quintero. "Siempre con conversaciones. Juanfer es un jugador muy especial. Estamos casi seguros de que el año que viene vamos a contar con él en el plantel", afirmó Devia, reafirmando su compromiso de retenerlo.