Aseguran que Sergio Ramos estuvo cerca de firmar con Boca

En el agitado mercado de pases de fines de 2024 e inicios de 2025, hubo una bomba que no estalló pero que estuvo a punto de hacerlo: Sergio Ramos, uno de los defensores más importantes de la historia del fútbol moderno, tuvo serias chances de vestir la camiseta de Boca Juniors. Aunque hoy brilla en el Rayados de Monterrey, el español estuvo muy cerca de desembarcar en La Bombonera.

La confirmación del interés no proviene de rumores ni versiones periodísticas infundadas, sino de una fuente directa del entorno del jugador. Nicolás Sánchez, exfutbolista argentino y actual ayudante de campo de Domenec Torrent en el equipo mexicano, reveló recientemente: “Me comentó que estuvo cerca de ir a Boca, que tuvo esa posibilidad”. La frase no tardó en recorrer los medios argentinos, ya que pone en evidencia una gestión real por parte del Xeneize para hacerse con los servicios del ex Real Madrid.