Así le quedó la pierna al jugador de Independiente que desató el escándalo contra Barracas

La foto de cómo quedó la pierna de Marcone que despertó la furia en Independiente

En la zona mixta, Iván Marcone expresó su frustración y descontento con la actuación del árbitro: "El árbitro no sabe qué decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación. Él elige no tener las manos limpias. Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar".

Marcone 2.jpg El capitán de Independiente mostró cómo le quedó la pierna

El mediocampista también se refirió a la falta de Domínguez, subrayando su gravedad: "La jugada es expulsión." Además, lamentó la difícil situación que atraviesa el fútbol argentino: "Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer”.