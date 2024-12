Así quedó el fixture de Boca para la Copa de la Liga 2025

Gago (1).jpg

¿Cómo viene el mercado de pases en Boca?

Boca estaría interesado en incorporar al volante de Atlético Mineiro Rodrigo Battaglia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2025. El centrocampista de 33 años, subcampeón de la Copa Libertadores 2024 con el elenco brasileño, sería del gusto del director técnico xeneize, Fernando Gago, y este lo tendría como prioridad para el siguiente mercado de pases.

Además, según trascendió, desde la directiva de La Ribera ya habrían iniciado conversaciones para conocer la situación del futbolista, quien mantiene contrato con el conjunto Galo hasta diciembre del año próximo.

No obstante, el acercamiento se habría tratado únicamente de un sondeo, por lo que no habrían comenzado las negociaciones con el entorno del ex Racing y Huracán, aunque sería el principal apuntado por el Consejo de Fútbol para ocupar el puesto de volante central.

A su vez, cabe destacar que Boca tuvo la sensible baja de un habitual en la actual campaña debido a la decisión de Guillermo “Pol” Fernández de no renovar, y podría sumarse la salida de Cristian Medina, quien fue apartado del plantel por presionar para ser vendido, rumbo a Turquía.

Battaglia fue pretendido por el Consejo de Fútbol a mediados del 2023, pero Atlético Mineiro decidió no dejar ir a una pieza fundamental en su esquema ya que se encontraban en plena competencia por el torneo más importante del continente.

En aquel entonces, el mediocampista se refirió al intento de Boca por hacerse con sus servicios y reconoció el interés del conjunto xeneize. "Hubo algo con Boca. Yo ya estaba acá en Mineiro y la idea del club no era desprenderse de mí. Me lo comunicaron, lo hablé con ellos y decidí quedarme acá", había explicado.

El jugador que ya le dijo que no a Riquelme

El defensor español Sergio Ramos rechazó la oferta de Boca debido a que no quiere radicarse en Argentina por lo que quedó descartado como nuevo refuerzo del club xeneize.

Si bien desde la dirigencia de Boca se contactaron con el defensor, quien está sin club desde mitad de año cuando finalizó su contrato con el Sevilla, Ramos no dio la respuesta esperada ya que no tiene en mente vivir en el país.

Diversos medios españoles aseguraron hace algunos días que el zaguero de 38 años mantuvo conversaciones tanto con Juan Román Riquelme, como con el nuevo DT, con quien compartió plantel en el Real Madrid.

Además, el medio español sostuvo que el conjunto azul y oro le habría ofrecido a Ramos un sueldo de cinco millones de euros anuales, pero desde el entorno del cuadro de La Ribera afirmaron que, de momento, no hubo ningún contacto con el futbolista.