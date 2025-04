Así reaccionó la hinchada de Boca con Cristian Medina en su regreso a La Bombonera

El ex jugador del Xeneize volvió a su casa, pero esta vez con la camiseta de Estudiantes de La Plata.

Más allá de que le dejó 15 millones de dólares a la institución, ya que fue vendido por su cláusula al grupo económico del empresario Foster Gillett , los hinchas del Xeneize recuerdan que se había plantado antes de un partido clave de Copa Argentina donde pidió ser vendido y decidió no jugar el encuentro.

Ante esta situación, Fernando Gago lo había castigado y no formó parte del plantel hasta que finalmente fue vendido, aunque no a Europa como esperaba, si no que continuó en el fútbol argentino ya que el grupo económico lo cedió al Pincha.