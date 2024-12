Atención, Franco Colapinto: el piloto de Fórmula 1 que fue despedido

Esta movida de Red Bull podría abrirle una puerta al argentino Franco Colapinto de cara al 2025, ya que el neozelandés dejará vacante su asiento en Racing Bulls, la segunda escudería de Red Bull y allí tendría como compañero al japonés Yuki Tsunoda.

A finales de julio, Red Bull decidió mantener al piloto mexicano en su staff junto al neerlandés Max Verstappen para el resto de la temporada. Christian Horner, jefe del equipo, le comunicó al personal que el mexicano seguirá en su asiento cuando la F1 regrese al Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto.

El futuro de Pérez había sido un tema candente en la F1 debido a sus recientes actuaciones. Además, Horner aseguró que los únicos pilotos que tienen en mente para reemplazar a Sergio "Checo" Pérez son el japonés Yuki Tsunoda y el británico Liam Lawson y que Franco Colapinto no está en su consideración.

"Creo que Yuki (Tsunoda) ha hecho un buen trabajo, así que en caso de que se decidiera algo con Checo, ellos serían los candidatos a los que miraríamos", expresó Horner en una entrevista para el canal oficial de la Fórmula 1.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no seguirá en Red Bull, según anunció la escudería austríaca en sus redes sociales. De esta forma, el nacido en Guadalajara queda a la expectativa de conseguir un nuevo asiento para la próxima temporada en la Fómula 1.

A través de su cuenta de Instagram, el ex piloto de Red Bull publicó un emotivo video en donde hace un repaso de sus años en la escudería, a la vez que relata cómo era su carrera al momento de conseguir un asiento allí: “Hace cuatro años llegó una oportunidad que cambiaría mi vida. En un momento de confusión y frustración llegó una oportunidad que cambiaría mi carrera. De la mano de mi primera victoria, me uní a Red Bull”.

“Llegué con toda la ilusión de regresar a la escudería a los primeros lugares y hacer ondear mi bandera en el podio. No fue fácil, pero con esfuerzo y determinación llegaron los resultados. Fuimos campeones, México campeón con su primer podio en casa”, recordó el piloto.

