Atención, San Lorenzo: se presentó la primera lista para las elecciones

El Ciclón, que atraviesa una crisis dirigencial hace meses tras la salida de Marcelo Moretti, irá a las urnas en mayo.

La agrupación Movete Boedo Movete presentó su lista de 20 candidatos para las elecciones de mayo en San Lorenzo y definió como ejes centrales auditorías integrales, un concurso de acreedores, crecimiento de socios y la reconstrucción del fútbol profesional , con el objetivo de ordenar el club y restablecer la normalidad institucional.

La agrupación oficializó a sus representantes en una conferencia realizada en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de abril, donde el candidato a presidente, Manuel Agote , encabezó la presentación junto al resto del equipo y detalló los perfiles que integran la propuesta, además de los lineamientos de gestión con los que competirán en los comicios.

Agote afirmó que la decisión de participar responde al “compromiso con la situación actual del Club” y sostuvo que buscan ofrecer “una propuesta seria y responsable, capaz de dar respuesta a la crisis y encarar un cambio de fondo en la forma de conducción” .

En ese sentido, Agote planteó la necesidad de recuperar la credibilidad interna y externa, junto con el restablecimiento de un funcionamiento institucional normal.

elecciones san lorenzo

Durante la actividad, el espacio expuso una alternativa basada en la renovación dirigencial, con un equipo que apunta a devolver orden, previsibilidad y un rumbo claro. Además, se abordaron los principales aspectos vinculados con la situación económica y financiera, así como el rol del socio en la toma de decisiones.

El candidato explicó que el plan se estructura en tres pilares: auditorías integrales para determinar el estado económico, institucional y deportivo; un concurso de acreedores como herramienta para ordenar el pasivo y transparentar deudas, lo que permitiría recuperar capacidad de gestión; y la generación de recursos genuinos a partir del crecimiento de la masa societaria, junto con la valorización de la marca y la prioridad en la reconstrucción del fútbol profesional.

Por último, Agote aseguró que la lista se conformó “poniendo a San Lorenzo por encima de cualquier interés sectorial o personal” y remarcó que el espacio dispone de un equipo preparado para asumir la conducción del club en esta etapa.

San Lorenzo viene de empatar en la Copa Sudamericana

San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con el modesto Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción. El Canario abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el ´Ciclón´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inició con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15 a Newell´s Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la envergadura del rival al que enfrentó. En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira. En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.