Atento Boca: Atlético Nacional publicó un encendido comunicado y se frena el pase de Marino Hinestroza

Si bien desde el Xeneize afirmaban que estaba todo encaminado para el arribo del delantero colombiano, un texto posteado en las redes sociales generó dudas.

Atlético Nacional salió a aclarar públicamente su situación contractual con Marino Hinestroza en medio de las versiones que ponían en duda el cierre de su pase a Boca . El club colombiano publicó un comunicado oficial para desmentir que exista una deuda con el delantero y, al mismo tiempo, enfrió las expectativas sobre una operación que en Argentina ya se daba casi por cerrada. La intervención institucional reavivó interrogantes en torno a los tiempos y condiciones de la transferencia.

En los últimos días, medios de la nación cafetera habían señalado que la dirigencia del cuadro local presionaba al futbolista para que resignara un dinero pendiente, bajo amenaza de dilatar o modificar el acuerdo con el Xeneize. Según esas versiones, la negociación podía trabarse si Hinestroza no aceptaba esas condiciones. Desde Medellín negaron de plano ese escenario y buscaron llevar tranquilidad puertas adentro, aunque sin confirmar el pase.

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada”, expresó la institución en el primer tramo del comunicado difundido en redes sociales. El mensaje apuntó directamente a desmontar las sospechas sobre un conflicto económico con el atacante de 23 años .

En el mismo texto, el elenco verdiblanco dejó en claro su postura habitual frente a las negociaciones de mercado. “De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados”, subrayaron, marcando distancia de las versiones que hablaban de un trato ya cerrado con el conjunto de La Ribera.

El documento cerró con una reafirmación de su línea de gestión: “Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”. Sin embargo, puertas afuera, el silencio oficial sobre el estado concreto de la operación alimentó las dudas, especialmente porque en Brandsen 805 se manejaban cifras cercanas a los cinco millones de dólares.

Cuál era la expectativa de Boca sobre Marino Hinestroza

Mientras tanto, el propio artillero había dado señales públicas de que su llegada al cuadro azul y oro estaba encaminada: ocurre que, en una historia de Instagram, publicó un corazón con los colores característicos del equipo porteño y un reloj de arena, un gesto que fue leído como un guiño directo. Además, trascendió que el contrato sería hasta finales de 2029, aunque nada de eso fue confirmado por las partes.

Comunicado de Atlético Nacional desmintiendo versiones mediáticas sobre una supuesta deuda del club con Marino Hinestroza. Como venimos contando, la negociación con Boca no está resuelta. Y por ahora, las partes no se acercaron.

En Boca, la planificación seguía su curso con la expectativa de que el delantero viajara a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana. La idea era que se realizara la revisión médica y se sumara al plantel el 2 de enero, día en el que comenzará la pretemporada. Por lo pronto, el comunicado de Atlético Nacional introdujo un manto de cautela en un pase que parecía completamente encaminado.