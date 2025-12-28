Valentín Barco reveló detalles de su salida de Boca y le pegó a Juan Román Riquelme: "El hincha se da cuenta"

En una entrevista, el Colo aseguró que el Consejo de Fútbol interrumpió las conversaciones para mejorar su contrato y por ello emigró intempestivamente a Europa.

Valentín Barco fue durante meses uno de los futbolistas más queridos por el hincha de Boca , símbolo de una camada juvenil que ilusionó a los fanáticos del cuadro azul y oro. Sin embargo, su salida del club no tuvo nada de épica ni despedida soñada: fue abrupta, tensa y cargada de reproches cruzados, especialmente con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol .

El conflicto estalló definitivamente a comienzos de 2024, cuando el Colo ejecutó la cláusula de rescisión y fue transferido al Brighton por 10 millones de dólares. La decisión provocó una reacción pública del presidente del Xeneize, que cuestionó duramente al por entonces lateral por izquierda. “Lo que hizo para mí está muy mal” , lanzó el mandamás, dejando en claro su enojo por la forma de la salida.

A casi dos años de aquel episodio, el actual volante volvió a hablar y esta vez apuntó directo a los dichos del máximo ídolo de la institución. “No me generó nada lo que dijo porque no me esperaba nada, entonces no me sorprendió”, aseguró el futbolista, marcando distancia emocional con la trifulca, que consideró evitable. También destacó el respaldo de la gente: “El hincha se dio cuenta y siempre me bancaron a muerte”.

La historia del joven en el conjunto de La Ribera tuvo un inicio prometedor, con actuaciones que lo posicionaron rápidamente como una de las grandes apariciones del club. Goles importantes, personalidad en partidos pesados y una proyección que parecía no tener techo. Pero el vínculo comenzó a resquebrajarse cuando aparecieron las diferencias contractuales y las negociaciones truncas.

Según relató el propio hombre del Racing de Estrasburgo, hubo amenazas veladas desde la dirigencia ante la falta de acuerdo para renovar. El fantasma de quedar marginado del plantel profesional sobrevoló la relación y terminó de romper los puentes. “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie”, contó, dejando en evidencia el desgaste interno.

Barco, de todas formas, aseguró que su intención no era abandonar Brandsen 805 de manera inmediata ni forzar una salida hacia Europa. “La idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca”, explicó, desmintiendo la versión de una decisión apresurada. Sin embargo, la falta de respuestas aceleró un desenlace que parecía inevitable.

Barco, figura en el Racing de Estrasburgo y con chances de ir al Mundial

En ese contexto, también fue contundente al referirse al Torero. “No le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, afirmó, dando por cerrado cualquier cruce personal con el presidente. Tras un inicio complejo en el elenco británico y un breve paso por Sevilla, el mediocampista logró asentarse en el elenco galo, donde hoy es una de las figuras del equipo. Con 37 partidos, un gol y ocho asistencias, atraviesa un presente sólido que respalda su decisión de emigrar al Viejo Continente antes de cumplir los 20 años.

Ya con 21, el Colo sabe que su carrera recién empieza y que el camino en Europa será largo. Aun así, no reniega de su pasado en Boca ni cierra la puerta a un regreso. “Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente”, confesó el volante, que cuenta con grandes expectativas de disputar la próxima Copa del Mundo con la Selección Argentina.