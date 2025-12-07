Baldazo de agua fría para Boca: Racing puso el primero y, por ahora, es finalista del Clausura

El Xeneize, que atraviesa un gran presente futbolístico, se mide ante la siempre difícil Academia de Gustavo Costas: del otro lado esperan Gimnasia o Estudiantes.

En los primeros minutos, ni Boca ni Racing lograron imponerse y abundó la pierna fuerte: apenas un lindo taco de Carlos Palacios y una acción individual del Changuito Zeballos, siempre punzante, modificaron un poco la tesitura de un encuentro chato. Lo cierto es que no hubo jugadas de riesgo y la mayoría de las jugadas colectivas no prosperaba en la mitad del campo .

Con el correr del partido, aunque no gozó de profundidad, la Academia monopolizó la posesión y el Xeneize empezó a sentirse incómodo: a sus hombres de ataque prácticamente no les llegó el balón y hasta Leandro Paredes , que no suele errar pases, se mostró extrañamente errático . En las áreas, poco para destacar: algún centro del extremo santiagueño que quedó en las manos de Facundo Cambeses y otro envío aéreo que Milton Giménez no llegó a conectar .

Agustín Almendra fue quien se animó a romper con la monotonía del cotejo y comandó una linda incursión en la que le cedió un pase bombeado a Facundo Mura: el lateral esperó y encontró a Juan Nardoni, quien remató a la carrera y estrelló su tiro en el poste . La estirada de Agustín Marchesín no era suficiente y los de Claudio Úbeda se salvaron de irse al vestuario abajo en el marcador.

EL PALO SALVÓ A BOCA Gran jugada colectiva de Racing y Nardoni remató al poste





Apenas iniciado el complemento, la visita exhibió una mayor intensidad, acompañada de una faceta bien ofensiva: los laterales pasaron varias veces al ataque y de una de esas incursiones -más concretamente, de Gabriel Rojas- estuvo a punto de llegar el primer tanto de los de Avellaneda. Sin embargo, la ejecución del defensor ex San Lorenzo golpeó en la espalda de Lautaro Di Lollo cuando parecía que iba rumbo al arco.

El desarrollo del cotejo se había estancado y, desde las tribunas, la hinchada del cuadro azul y oro intentaba levantar a sus futbolistas, inconexos y con pocas ideas. El conjunto de Gustavo Costas, que con poco era superior, golpeó a 15 minutos del final: Rojas tiró un centro a la cabeza de Adrián "Maravilla" Martínez, que cortó su mala racha de diez pleitos consecutivos sin marcar.

APARECIÓ MARAVILLA PARA EL PRIMERO DE RACING Adrián Martínez ganó por arriba y puso el 1-0 ante Boca





El resumen de Boca-Racing

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

Gol: "Maravilla" Martínez (75').

Transmisión: TNT Sports y ESPN Premium.