Básquet: el Decano campeón mantiene la base y sueña con el ascenso

Luego de consagrarse en el Pre Federal de básquet , el Club Pacífico comenzó el año dándole continuidad al trabajo de Maxi Rubio en la dirección técnica. Ratificado el entrenador, el objetivo es retener a la mayor parte del plantel para encarar un año exigente donde el ascenso es la máxima ilusión.

El Decano mejoró notablemente en su estructura de la disciplina en los últimos años y apostó fuerte por un equipo que siempre es protagonista. Ya sea ganando títulos o llegando legos en competencias nacionales, el conjunto capitalino se erigió como una de las referencias ineludibles en el básquet provincial.

El capitán Lucas Romera, los internos Alex Soria y David Véliz, más el todoterreno Gustavo Maranguello fueron confirmados oficialmente y así ocurrirá con la mayoría de los jugadores del plantel que derrotó a Pérfora en diciembre y se quedó con la final por 3 a 2.

"Estaba más o menos hablado y faltaba que lo confirme el club, pero ya estaba arreglada la continuidad. La idea es mantener la base del equipo, básicamente es el mismo grupo. Desde que estoy acá, esta es la quinta temporada, vamos manteniendo la base, haciendo algún pequeño cambio. En este caso lo mismo, cuando hicimos el equipo del Pre Federal era para seguirlo. Creo que nos fue bien, un buen grupo de laburo y ya pensando en el Federal", declaró Rubio a LMNeuquén.

ON - Basquet Pacifico vs El Progreso (3)

Van cinco temporadas del entrenador al frente del equipo y el sello identitario que le impregnó el DT ha sido tan notorio como efectivo. No solo incluye al cuerpo técnico, sino que involucra a todas las partes: "El laburo ordenado y planificado trae resultados. Eso es lo que estamos manteniendo acá con la base de jugadores y cuerpo técnico, el laburo. Trabajamos mucho, mantenemos grupo, orden y ha dado sus resultados. Hemos ganado cuatro campeonatos de primera masculino en este tiempo. Eso se nota en que los jugadores quieren venir al club, hay una continuidad en el cuerpo técnico y un orden dirigencial. Nos costó mucho laburo hacerlo y hoy estamos disfrutando eso. Se hace más fácil de este lado porque los jugadores quieren ser parte del proceso, así que contentos con el laburo que venimos haciendo".

Un argumento fuerte para soñar con el ascenso

En la campaña del Pre Federal, una de las mayores virtudes de Pacífico fue la fortaleza en casa, condición esencial si un equipo pretende llegar lejos y pelear por subir, en este caso, a la Liga Argentina. "La gente que compite siempre tiene esa ilusión. Uno arranca el torneo con esa ilusión, no como objetivo, pero si como sueño, como deseo. Lo tenemos, jugamos para eso, competimos para eso y nos preparamos para llegar a eso o lo más cercano posible. Hace un par de años le pasamos muy cerquita y año a año tratamos de ir mejorando y perfeccionarnos para poder pelear eso", finalizó el entrenador.

Pacífico compartirá zona en la fase clasificatoria de la Liga Federal, que arrancará en marzo, con: Independiente, Pérfora y Petrolero de Plaza Huilncul, Centro Español de Plottier, Club Plottier, Atlético Regina y Deportivo Roca.