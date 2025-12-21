Tras una final caliente, el Club Pacífico se consagró campeón del Pre Federal

Con autoridad, el Deca fue superior a Pérfora en el quinto y decisivo juego de la final, disputado en El Viejo Ramírez, y se consagró.

Después de una serie muy caliente , que tuvo demasiados cruces y discusiones que no tienen que ver con el juego, finalmente el Club Pacífico prevaleció sobre Pérfora para consagrarse campeón. La victoria por 81 a 61 en el quinto y decisivo punto disputado en El Viejo Ramírez , le dio el trofeo al Decano, que festejó el título junto a su gente.

El campeonato de Pacífico se explica en dos puntos importantes como la extensión y calidad de su plantel, y también en la fortaleza de su localía. Fueron 12 partidos ganados en El Viejo Ramírez sobre la misma cantidad de presentaciones en el certamen para el Deca.

En la noche del domingo, con un gran marco de público, el inicio fue parejo hasta la mitad del primer parcial. Nahuel Vicentín (24 puntos) como durante todo el torneo, dio la cara para Pérfora y desde su desempeño se vio un buen arranque visitante.

Cuando Pacífico mejoró en defensa, empezó a estirar diferencias de a poco y entre el final del cuarto inicial y el segundo, llegó a sacar 19 de máxima, mostrando variantes en el perímetro y en la zona pintada.

Con Lucas Romera (10), Gustavo Maranguello (12) y Alex Soria (10) tomando protagonismo, el local se fue 47 a 31 arriba al descanso largo, pero todavía faltaban 20 minutos.

pacífico pérfora final quinto partido 2025 basquet (2)

Pérfora volvió con todo de los vestuarios y mejoró atrás para encontrar la confianza que le faltaba adelante. Un parcial de 14-3 con Julián "Tuti" Ruiz (3) y Nacho Claris (10) manejando los hilos, le permitió ponerse a 5.

Hubo algunas transiciones sin puntos de ambos lados y pérdidas producto de los nervios, lógicos para esta instancia.

Entonces, Sebastián Godoy Vega (12) y Giuliano Sasso (14) aparecieron con las bombas a distancia y el local volvió a estirar diferencias. Esas conversiones a la postre serían decisivas, porque la visita ya no se pudo recuperar.

En el inicio del último cuarto, Pacífico ratificó el triunfo con Matías Stanic (12) y Marco Roumec (11) y allanó su camino al título.

Los minutos finales tuvieron al equipo de Maxi Rubio administrando los tiempos y la diferencia, mientras que los de Fernando Claris dejaron todo pero no les alcanzó para llegar con chances al cierre.

El cierre fue en paz

Después de una serie con polémicas, sanciones, intervención del Tribunal de Disciplina y jugadas muy violentas, el conjunto aurinegro prevaleció en el juego y se quedó con el título de manera justa.

Esta vez ayudaron los protagonistas y la terna arbitral, que con Carlos Herrera, Juan Cruz Félix y Patricia Vivanco también estuvo a la altura de los acontecimientos.

A diferencia de lo que venía pasando, tras el final la mayoría de los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos se saludaron y se fueron a casa sin inconvenientes.