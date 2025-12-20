Victoria contundente de Pérfora y más violencia en la final del Pre Federal de básquet

El Verde forzó un quinto y decisivo juego que se jugará en cancha del Club Pacífico. Con el partido liquidado, hubo un duro golpe de David Véliz a Ignacio Claris y fuertes discusiones entre los protagonistas.

El 92 a 80 del cierre fue corto para la diferencia que se vio en el juego. Pérfora le ganó en forma contundente al Club Pacífico en el cuarto punto de la serie decisiva del Pre Federal de básquet , que ahora está 2 a 2. Sin embargo, además de que la final irá a un quinto y decisivo juego, parte de la noticia es que con en el epílogo, hubo una jugada violenta que volvió a dominar la escena.

El domingo, a partir de las 21, se verán las caras por última vez en el año en el cotejo que definirá al campeón y se disputará en El Viejo Ramírez de la capital neuquina.

La victoria de Pérfora no tuvo objeciones. Fue el triunfo más nítido de los cuatro que se dieron hasta ahora en la final. Con las destacadas actuaciones de Santiago Candia (32) y Nahuel Vicentín (23), el local fue muy superior y estuvo más de 20 puntos arriba en la mayor parte del partido.

Pacífico no encontró respuestas, sobre todo en defensa. Más allá de los puntos de Véliz (18), Lucas Romera (13) y Gustavo Maranguello (12), fue claramente superado y buscará ahora la consagración frente a su gente, sabiendo que no perdió de local en lo que va del torneo.

Lamentablemente, la violencia apareció en una jugada. Quedaba poco para el final y el triunfo de Pérfora era un hecho, cuando Véliz le cometió una dura antideportiva a Claris cuando tiraba un triple.

Eso derivó en discusiones y entredichos entre jugadores de Pacífico, los rivales y el banco local. Tras revisar el video, los árbitros decidieron expulsar a Véliz y repartir faltas técnicas a más jugadores de Pacífico y una al Verde.

Embed

En el cierre, Pacífico decoró la diferencia con tres bombas y por eso el margen fue solo de 12 unidades.

Las tribunas del estadio Oscar Piti Claris lucieron vacías por la sanción que pesa sobre Pérfora tras los incidentes del segundo punto de la serie.

Una vez que sonó la chicharra final, ni los cuerpos técnicos ni los planteles se saludaron.

Los ánimos están muy caldeados por todo lo que viene pasando en la final y es eso mismo lo que lleva a preguntarse qué pasará este domingo en el quinto partido, gane quien gane.

El Verde pudo pagar los gastos

Mediante una modalidad que viene rindiendo para los clubes que la emplean, Pérfora propuso la "entrada virtual" para que la gente pueda colaborar con la institución mediante una transferencia, sabiendo que no se podían vender tickets presenciales porque el partido era a puertas cerradas.

Según informó la cuenta del Verde en redes sociales, con lo que se juntó llegaron 773 mil pesos, una cifra muy cercana a los 800 mil que cuestan los gastos fijos de cada partido.