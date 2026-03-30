Batistuta nombró a los tres mejores delanteros de la actualidad y sorprendió con uno de los nombres

El ex delantero de la Selección Argentina fue consultado, además, por quiénes son mejores que él en su puesto.

Gabriel Batistuta , histórico delantero de la Selección Argentina, la Roma, la Fiorentina, entre otros, brindó una entrevista al ex defensor inglés, Rio Ferdinand , quién hace algunos meses se creó un canal de YouTube. Allí, el ex jugador del Manchester United charla con reconocidos protagonistas del mundo del fútbol. Y en esta oportunidad, el Batigol habló sobre los mejores delanteros de la actualidad.

Tras haber sido consultado sobre los buenos atacantes de su época y sobre la muerte de Diego Maradona, entre otras cosas, el Bati habló sobre los número nueve que más le gustan en la actualidad. Si bien empezó diciendo que "es muy difícil", rápidamente nombró a los tres mejores delanteros del mundo.

"Podría decir Mbappé , pero también podría decir Lautaro Martínez , Haaland . Ellos meten goles todos los partidos", empezó diciendo el Batigol. Pero sobre estos tres nombres, el ex goleador de la Fiorentina hizo hincapié en uno en especial y dijo: "Haaland a mí me sorprendió porque siempre está en la posición en la que tiene que estar y si le das tres pelotas, va a hacer cuatro goles".

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Finalmente, el segundo máximo goleador en la historia de la Selección Argentina volvió a destacar al noruego. "Lo ves a él y parece lento, parece que no le interesa, y después, bum", cerró el Bati. Y fue sobre esta cuestión, que Ferdinand reconoció: "Para los defensores eso es una pesadilla. Cuando los delanteros parece que no están interesados y de repente, bam. Te toma por sorpresa".

Quiénes son los únicos dos delanteros que Batistuta considera mejor que él

Durante la entrevista con Rio Ferdinand, Gabriel Batistuta fue consultado sobre los jugadores que, estando en su "prime", eran mejor que él. El ex defensor inglés fue nombrando uno por uno a los candidatos y el Bati fue rechazando a cada uno, excepto por un par.

Se trata de los brasileños, Romario y Ronaldo Nazario. Ambos jugadores, campeones del mundo con la Verdeamarela, son reconocidos como dos de los mejores atacantes en la historia del fútbol. En el caso del Chapulín, llego a anotar casi 800 goles en casi 1000 encuentros disputados y tuvo pasos por el Barcelona, PSV de Países Bajos, Valencia, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, entre otros.

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Por el lado del Gordo, campeón mundial en 2002, no contó con números tan abultados como los de Romario, pero siempre fue destacado por su habilidad, su técnica y por ser considerado por los especialistas como uno de los mejores centro delantero de la historia del fútbol. También tuvo pasos por el PSV y el Barcelona, pero además jugó en el Inter, el Real Madrid, Milán, Cruzeiro y Corinthians.

¿Y quiénes son los delanteros a los que Batistuta no considera mejor que él? Erling Haaland, Samuel Eto'o, Karim Benzema, Hernán Crespo, Didier Drogba, George Weah, Andriy Shevchenko, Harry Kane, Lautaro Martínez, Zlatan Ibrahímovic, Robert Lewandowski, Sergio Agüero y Luís Suárez. El Bati, un autorizado a la hora de hablar sobre la materia "delanteros", brindó su punto de vista, y dado su calidad, potencia y trayectoria, muy pocos lo pueden discutir.