La dolorosa frase de Gabriel Batistuta por la muerte de Maradona: "Me culpo a mi mismo"

"Murió solo como un perro" . Con esa frase el histórico delantero Gabriel Batistuta estremeció al mundo del fútbol en el momento que el exjugador Río Ferdinand le preguntó por la muerte de Diego Armando Maradona . Su relato fue contundente y afirmó que siente culpa por cómo ocurrió la muerte del jugador.

" Nadie le dijo que no cuando era joven . Todo estaba bien. Eso fue un gran error”, dijo el jugador que compartió equipo en la Selección argentina. Luego, en continuidad con su relato, sumó: “Es peligroso para un humano tener eso”,

“Es una lástima, porque fue una gran persona. Y murió solo. No había nadie con él. Murió como un perro . Me maldije a mí mismo también, porque podría haber sido uno de sus sostenes. Si quieres, puedes ayudar a alguien cuando lo necesite", dijo en un relato estremecedor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RioMeets/status/2036850912208044208&partner=&hide_thread=false “Maradona Is Different” He died alone



Gabriel Batistuta reflects on teammate Diego Maradona, one of football’s global icons



CC: @rioferdy5, @GBatistutaOK pic.twitter.com/BdtF4VEUHD — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) March 25, 2026

Por otra parte lo comparó con Lionel Messi para valorar el nivel de Maradona: “Maradona y Messi son diferentes. Messi anotó 1000 goles y Maradona, 200. Messi es un chico tranquilo, Maradona no lo fue. Maradona fue y es el top, porque pudo jugar, pudo manejar al réferi, a los oponentes, era capaz de hacer cosas increíbles. Messi puede hacerlo, pero pienso que no tiene el mismo carisma”.

La formación que pondría la Selección Argentina ante Mauritania

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya dirigió el primer entrenamiento en el Predio Lionel Messi y ya comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido de este viernes ante Mauritania.

Pese al poco nivel futbolístico que tiene el rival, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por esto que en el arco estará Emiliano “Díbu” Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

scaloni lionel selección

Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que pelean por una posición.

El posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.