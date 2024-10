Bernardo Deliso, de su pescadería a la cancha para ser goleador de San Patricio del Chañar

deliso copa.jpeg

El cuerpo técnico y el plantel tienen que ser cuidadosos en esta época con los dos torneos en juego, sobre todo cuando son competitivos en ambos. Los protagonistas están entusiasmados y no sienten la exigencia. “Estamos jugando doble competencia los miércoles y domingos. Nos sentimos bien, o sea, pensamos que capaz que porque es fin de año, fuimos campeones en el primer torneo, finalistas en la Copa Neuquén, decimos, bueno, 'llegamos medio cansados', pero no, la verdad que estamos bien”, comentó.

Deliso es una de las figuras importantes del Santo, con sus goles y experiencia aporta mucho al juego. Con ambos torneos en juego, Sánchez tiene que cuidarlo y por eso suele ir al banco en Lifune. “Se me ha dado que el otro día en la liga hice un gol con Maronese. No vengo mal, vengo haciendo goles, pero también estamos jugando un poco menos de minutos. En la liga estoy yendo al banco pero lo importante es ayudar de donde me toque, como me toque, eso no es problema”, sostuvo.

El miércoles por la noche el Santo se enfrentó a Pacífico en un duelo que terminó con una goleada 7 a 0 para los de Chañar. Allí Bernardo vio la gran parte del duelo junto a los suplentes.

Se viene un partido de alto vuelo

El goleador sabe lo que es convertirle a Maronese, el rival de la fecha 3 por Regional el próximo domingo, pero también lo han sufrido. En septiembre ambos equipos se enfrentaron en la final de la Copa Neuquén que quedó en manos del Dino. “Es un partido muy difícil, muy complicado, ya tenemos un poco de historia en los últimos años con Maronese. Se ha vuelto, no te digo un clásico, pero nosotros nos hemos sentado en la mesa de ellos”, comentó.

La final de la Copa quedó atrás y se palpita el duelo de líderes donde ambos buscarán ser el único puntero de la zona para tomar mayor confianza de cara a la segunda vuelta de la fase de grupos. “Son un equipo, una institución grande y nosotros a poquito nos estábamos metiendo hace unos años con fútbol, con triunfos y gracias a Dios nos estamos metiendo en la mesa de los equipos grandes”, reconoció Deliso.

La vida y su pescadería en San Patricio

Bernardo llegó hace tres años a la institución y construyó su lugar, que lo ha convertido en uno de los más queridos de San Patricio del Chañar. “La verdad que yo tengo mucho cariño con la gente del Chañar, ellos también conmigo, hemos vivido muchas cosas, jugamos ya tres Regionales seguidos, pudimos salir campeones, así que sí, la verdad que tenemos mucho cariño”, dijo con entusiasmo.

Su llegada a la zona fue un tiempo antes. “Vine a jugar justamente a Maronese en el 2019, el Regional, el primero que se hizo. Me puse de novio y tengo un amigo, Gonzalo Fleming, el "5" de Maronese ahora. Nos dijimos, 'nos quedamos' y nos quedamos. Yo abrí un negocio, él también abrió uno, y después se nos hizo imposible irnos”, repasó sobre su arribo a Neuquén.

Las vueltas de la vida lo llevaron a instalarse en la zona y emprender junto a su pareja en el rubro de la pescadería para tener un mejor sustento económico. Aunque hoy tiene su propio comercio, en un principio fue difícil y Deliso nunca se desenfocó del fútbol. “Acá hay que poner siempre un poco de uno, capaz que al principio me costaba un poco más porque estaba comenzando. Dedicarle 3 o 4 horas al club se me hacía un poco más difícil, igual nunca falté a entrenar, nunca me hice el boludo en esas cosas yo siempre lo hago serio”, afirmó.

deliso pescadería.jpeg

Hoy con otra base y experiencia, el oriundo de Tandil reparte sus días entre la pescadería y los entrenamientos con mayor agilidad. “Ahora que estoy un poco más acomodado, se me hace más lindo disfrutar, ayer no trabajé porque sabía que tenía que ir al banco. Hoy tengo otras posibilidades pero la verdad que el jugador amateur hace mucho. Es lo lindo, es lo que uno elige, o sea, nadie obliga a nada, vos lo haces de corazón y porque tenés ganas”, expresó.

El Regional Amateur es una de las grandes pantallas para el Federal A. Muchos de los jugadores son vistos por clubes de la tercera categoría del fútbol y pegan el salto. Deliso no piensa tanto en eso a sus 30 años. “He tenido alguna que otra posibilidad, la verdad yo cumplí 30, estuve toda la vida dando vueltas con el tema del fútbol, me he ido del país, he jugado en otro lado. La verdad, no sé si hoy es el momento para jugar en una categoría más”, analizó.

Su vida en San Patricio junto a su pareja en su negocio familiar y sus rutinas junto al club de la ciudad le permiten disfrutar de su pasión con tranquilidad, aunque el goleador no cierra las puertas del todo. “Tengo mi negocio que me lleva tiempo, pero el fútbol es mi vida, es mi pasión. Si recibo una llamada, capaz que me guste, no sé, no te sabría decir. Hoy no está en mi plan”, concluyó.