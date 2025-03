Blanqueó: Julián Álvarez contó por primera vez por qué se fue del Manchester City

Destacado por su humildad forjada por su familia de Calchín, Córdoba y su paso por las inferiores en el millonario, el delantero habló con Infobae y contó cómo se dio su salida del City : "Necesitaba algo. Algo dentro mío me decía que necesitaba un desafío diferente , buscar algo nuevo, un reto diferente en mi carrera".

atlético de madrid julian alvarez.jpg

Sumado a esto contó: "Uno por ahí quiere jugar los partidos más importantes. En la final de la Champions no entré, en la semi jugué poco tiempo y ese tipo de partidos sí que me hubiese gustado jugarlos. Un poco por eso pienso en el cambio".

Por otra parte, el delantero se refirió a su relación con Pep Guardiola: "Las últimas conversaciones que tuve con Pep fueron de 'muchas gracias por todo lo que nos diste en dos años. Fueron muchísimos títulos. Nunca hiciste ningún problema, no trajiste ningún ni un quilombo en el club. Nada. Siempre te brindaste al máximo'. Siempre fueron palabras de agradecimiento y mías también hacia el club".

Guardiola contó las verdaderas razones por las que Julián Álvarez decidió irse del Manchester City

Pep Guardiola habló en conferencia de prensa sobre la salida de Julián Álvarez del Manchester City. La conferencia se realizó en la antesala del decisivo partido entre el Manchester City y el Real Madrid por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2024-25

Guardiola 2.jpg Guardiola no supo darle el lugar que merecía a Julián Álvarez y hoy lo está pagando caro.

En cuanto a la salida del joven delantero argentino debido a la competencia interna que tendría en el equipo inglés, el DT comentó “no me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenía muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado".

Pep Guardiola destacó a Julián Álvarez: " que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices"

Además, celebró el presente que el cordobés y apunta en que su presente tiene mucho que ver con la decisión tomada: "Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices", enfatizó Pep.

Tan cierto como que su versatilidad le permite ocupar diferentes posiciones. Con Simeone, en el Aleti, muchas veces comparte ataque con Sorloth, otro tanque. Y en los Ciudadanos cumplió con éxito el rol de Kevin De Bruyne cuando el belga sufrió una lesión que le demandó una extensa recuperación la temporada pasada. Es en estos detalles en los que las palabras de Guardiola, exonerándose ante su salida, pierden fortaleza.

Julian Álvarez guardiola portada.jpg

Por último, también destacó que la competencia interna era grande y quizás eso generaba una baja en rendimientos, "en la vida esto pasa a veces. Él quería más protagonismo que con Haaland a veces costaba. Este año, evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido, habría jugado mucho más. Pero él está feliz y es lo más importante”, concluyó el DT del City sobre el tema Julián.

Pep Guardiola es criticado por los hinchas del Manchester City al dejar ir a Álvarez y Palmer

Sin embargo, las críticas dirigidas a Guardiola por dejar ir a Álvarez no han cesado. Los problemas del City para reemplazar al argentino, de 25 años (lleva 17 goles en la temporada) se suman a otra salida controvertida, la de Cole Palmer, quien está brillando en el Chelsea. En este contexto, el técnico español ha tenido que defender sus decisiones, aunque admite las complicaciones de mantener un equipo competitivo en medio de un calendario tan cargado.