Boca busca un delantero argentino que la rompe en Brasil

En el programa de Flavio Azzaro revelaron que el xeneize está en busca de un atacante que milita en el Brasileirao.

El mercado de pases de Boca todavía no tiene novedades oficiales, pero Juan Román Riquelme y compañía se encuentran negociando con clubes y jugadores para reforzar la zona ofensiva. Además de las gestiones por el extremo colombiano, Marino Hinestroza , el xeneize busca más futbolistas en ataque para jugar la Copa Libertadores 2026.

Luego de ratificar a Claudio Úbeda como técnico, el próximo paso es lograr incorporaciones que le permitan al equipo de la Ribera ser competitivo tanto en el plano internacional como local.

El lunes por la noche, en su canal de streaming, Flavio Azzaro contó que Boca se puso en contacto con el entorno de Pablo Vegetti , que milita en el Vasco Da Gama desde hace dos años y medio.

Vegetti-Portad.jpg

El inoxidable delantero argentino convirtió 27 tantos este año con la camiseta de Vasco y miró a todos desde arriba. Además, lleva 60 goles en sus 140 partidos disputados con esa camiseta.

Vegetti, de 37 años, fue el máximo anotador de Brasil en la temporada por encima de Kaio Jorge (26), De Arrascaeta (25), José López (25), Hulk (21), Alan Patrick (21), Germán Cano (20) y Vítor Roque (20).

El centrodelantero brilló en el Belgrano de Farré que ascendió a primera con una gran campaña en la Primera Nacional del 2022. Luego, se transformó en goleador del torneo de primera inmediatamente, compartiendo el topo de la tabla de anotadores con Michael Santos, de Talleres.

El otro delantero por el que preguntó Román

Es evidente que Boca busca reforzar principalmente la zona ofensiva. En ese camino, preguntó condiciones por Luis Ezequiel Ávila Caballero, más conocido como "Chimy" Ávila, que milita hace varias temporadas en el fútbol de España. Pasó por el Huesca, el Osasuna y ahora milita en el Betis.

El Chimy, de 31 años, tiene 50 goles desde 2017 hasta hoy en esos tres clubes mencionados.

El rosarino pasó por las inferiores de Boca, pero debutó en Tiro Federal de su ciudad de origen. Luego pasó en 2014 a San Lorenzo y sin mayores estridencias ni méritos logró pegar el salto a Europa en el mencionado 2017. En España encontró su lugar en el mundo y hoy es compañero de Gio Lo Celso, entre otros.

Según el mismo Flavio Azzaro, Racing también habría consultado por Ávila para reforzar su delantera. La Academia ya dejó ir a Luciano Vietto y hay posibilidades de que sea vendido Santiago Solari.

El Chimy Ávila tiene en su haber dos roturas de ligamentos cruzados, una en cada pierna, ambas en el año 2020.