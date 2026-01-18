Boca cerró la pretemporada con una victoria ante Olimpia

El Xeneize venía de empatar 0 a 0 ante Millonarios en La Bombonera el pasado miércoles, dejando hoy una mejor imagen.

Boca le ganó por 2 a 1 a Olimpia este domingo en un partido amistoso en el marco de la pretemporada, cerrando así la preparación antes del inicio del Torneo Apertura con una victoria, luego de haber empatado 0 a 0 con Millonarios en La Bombonera.

El Xeneize había comenzado muy activo en el inicio del encuentro, con un Changuito Zeballos muy afilado, pero el primer gol del encuentro fue para el conjunto de Paraguay: tras un remate de Hugo Quintana , la pelota se desvió en Juan Barinaga y Agustín Marchesín no pudo hacer nada.

La apertura del marcador llegó tras una jugada bien elaborada por el conjunto paraguayo. La pelota se inició por la banda izquierda, donde Aníbal Chalá recibió y optó por jugar corto hacia atrás y al medio para asegurar la posesión. La acción continuó hasta Hugo Quintana , quien apareció sin marca cerca del vértice del área grande

¡¡DE CARAMBOLA!! Quintana envió un centro y tras un desvío en Barinaga, la pelota se metió por encima de Marchesín y Olimpia le gana 1-0 a Boca.





Para colmo, luego de esta jugada, Miguel Merentiel hizo una seña al banco. El cuerpo técnico, viendo la sobrecarga producto de la pretemporada, lo modificó por Lucas Janson.

A los 27 minutos, Alan Velasco aprovechó la misma suerte que tuvo Olimpia en su gol: remató desde fuera del área y, tras un desvío, el Xeneize puso el 1 a 1.

Ese roce modificó la trayectoria y la altura de la pelota, descolocó por completo al arquero y terminó con el balón entrando sin resistencia a la red para sellar el 1-1 de Boca. Tras el gol, Velasco corrió eufórico hacia el córner para festejarlo con la hinchada y luego fue abrazado por Zeballos y Braida.

La jugada se gestó por el sector izquierdo, donde el Changuito Zeballos dominó la pelota y encaró hacia el centro con un amague de cuerpo para perfilarse. El juvenil intentó filtrar un pase en diagonal rumbo al área chica, pero la defensa de Olimpia logró bloquear el envío y la pelota quedó suelta en la puerta del área.

¡¡AHORA LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE BOCA!! Velasco probó al arco y tras una serie de rebotes el Xeneize festejó el 1-1 ante Olimpia.





Pocos minutos más tarde, a los 34', el Changuito Zeballos hizo una gran jugada sobre la banda izquierda y centro de zurda a la cabeza de Tomás Belmonte para poner el 2 a 1 a favor del equipo de Claudio Úbeda.

La acción se originó tras una pérdida del conjunto paraguayo en ataque, que Boca aprovechó con rapidez para lanzar la contra. Exequiel “El Changuito” Zeballos tomó la pelota en el mediocampo, aguantó la marca con el cuerpo y ganó el duelo físico ante su rival antes de encarar decidido hacia el área

¡¡LO DIO VUELTA EL XENEIZE!! Contra de Boca, JUGADÓN del Changuito Zeballos y gol de Toto Belmonte para el 2-1 ante Olimpia.





Tras el tanto, mientras Zeballos y Belmonte festejaban con la hinchada, se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos. Futbolistas de Olimpia increparon a los de Boca, en especial al autor del gol, lo que derivó en empujones y discusiones que obligaron a la intervención del árbitro para calmar los ánimos.

Las formaciones de Boca vs Olimpia

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.