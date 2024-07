Boca cerró a su cuarto refuerzo: quién es el delantero que dijo ser "hincha de River"

Luego de varias horas repletas de dudas por parte de los hinchas, Boca confirmó el arribo de Milton Giménez a través de un posteo en sus redes sociales oficiales. El delantero ex Banfield se había llevado a cabo la revisación médica el miércoles pasado y acordó su contrato con el Xeneize hasta diciembre del 2027 . Así, el artillero se suma a Gary Medel, Tomás Belmonte y Brian Aguirre , los otros refuerzos que llegaron en el actual mercado de pases.

A su vez, no está descartado que tanto el atacante como el joven de 21 años proveniente de Newell's se sometan a una pequeña presentación junto con el presidente de la institución, Juan Román Riquelme . Además, se podrían fotografiar con la camiseta boquense: los objetivos más cercanos del cuadro comandado por Diego Martínez serán la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

¡Brian Aguirre, nuevo refuerzo de Boca! pic.twitter.com/xb7PVOqmIv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2024

El valor del flamante 9 de Boca y en qué lugar lo piensa Diego Martínez

En base a una serie de cifras que trascendieron en el seno xeneize, se supo que el surgido en Atlanta habría costado un total de 2,7 millones de dólares, muy por debajo de los 4 millones que se habían informado en un inicio. El DT tiene previsto apostar por el romperredes de 27 años teniendo en cuenta que Darío Benedetto tiene sus días contados en el equipo de La Ribera y que podría complementarse bien con Miguel Merentiel.

En 2021, cuando Giménez era una de las figuras de Central Córdoba de Santiago del Estero, confesó en una entrevista con el ciclo radial "Cómo te va" que era fanático de River. "Antes iba a la cancha. Hace mucho que no voy pero me gustaba ir a la platea con mi familia y mis amigos. Yo era de la época en la que estaban Fernando Cavenaghi, Ariel Ortega... Me gustaban mucho", llegó a graficar el flamante 9 de Boca.