Deportes La Mañana Vignolo El drama de un jugador de Boca retirado que le confesó al Pollo Vignolo: "La paso mal"

El conductor de ESPN tuvo de invitado en su programa a un ex jugador y actual director técnico que pasó un complicado momento.







Pollo Vignolo

Fernando Gamboa, exjugador de Boca y River, vivió una experiencia llena de retos en el Sport Boys de Perú. Aunque su estadía en el club no culminó de la manera esperada, dejó una huella significativa en el equipo y sus jugadores. En una reciente entrevista en ESPN F90, con el Pollo Vignolo, Gamboa compartió sus vivencias y reflexionó sobre su carrera, haciendo hincapié en los momentos más duros que enfrentó tanto como jugador como entrenador.

En la misma entrevista, Gamboa narró algunos episodios difíciles de su carrera como futbolista, particularmente una lesión que lo obligó a retirarse prematuramente. “Yo sufrí cuando dejé de jugar a la pelota. Estuve un año y medio debajo de la cama, una depresión galopante. Me infiltraba casi todos los días a escondidas de mis compañeros porque me daba vergüenza no jugar”, contó el exdefensor.

Pollo Vignolo 1.jpg Fernando Gamboa estuvo de invitado con el Pollo Vignolo El mal momento que Fernando Gamboa le reveló al Pollo Vignolo Gamboa recordó cómo, tras su lesión, decidió hablar con el presidente de Argentinos Juniors y rescindir su contrato para recuperarse. Sin embargo, nunca volvió a jugar profesionalmente. “Cuando me recuperé, tuve tres posibilidades para jugar el torneo, pero tenía miedo de que esas tres se fueran al descenso. No quería terminar mi carrera así. Me seguí preparando, pero ya no hubo más. De un día para otro dejé de ser jugador”, relató con nostalgia.