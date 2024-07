La foto y el mensaje que dejó Benedetto después que Boca compre a un 9

Boca Juniors aprovecha el parate por la Copa América para moverse en el mercado de pases y reforzar de la mejor manera posible al equipo que conduce Diego Martínez, sobre todo teniendo en cuenta que habrá varios nombres que no continuarán en el club como el de Darío Benedetto , quien tiene casi asegurada su salida del Xeneize.

El ex 9 de Banfield firmará hasta el 2027 y el Xeneize le comprará el 100 por ciento del pase, y con esta decisión del Consejo de Fútbol, cada vez el propio Darío se ve más lejano. Y casualmente, fue el propio Pipa el que se expresó en sus redes sociales en las últimas horas.

image.png

El mensaje de Darío Benedetto tras la llegada de Milton Giménez

Tras confirmarse lo del número 9 de área, que claramente fue un pedido de Diego Martínez para nutrir la zona de ataque del conjunto Xeneize, Darío Benedetto se expresó en las redes sociales casi al instante, dejando un fuerte mensaje.

Con una foto en sus historias de Instagram donde se lo ve entrenando en el predio de Ezeiza con la indumentaria de Boca, el número 9 que abandonaría el club no se dio por vencido, y dejó un texto: "Siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso", acompañado de un emoji de sonrisa y de un trébol de la buena suerte.

image.png

Sin dudas, esa frase toma mucha fuerza por el contexto en el que el delantero de 34 años decidió hacer la publicación: un ratito después de que se confirmara que Giménez ya era refuerzo de Boca (este jueves ya se hizo la revisión médica).

¿Qué pasó con Benedetto y Martínez?

Lo que ya todos saben es que el DT Diego Martínez no tuvo más en cuenta a Benedetto después de la fiesta de cumpleaños del delantero, donde al día siguiente no solamente no se entrenó, sino porque además le dijo la desafortunada frase: "Noches alegres, mañanas tristes".

image.png

Desde ese momento, y tras informárselo al Consejo de Fútbol, el Gigoló lo colgó. Si bien Pipa se sigue entrenado con sus compañeros y con el grupo, nunca más formó parte de las convocatorias ni en la Liga Profesional ni en la Copa Argentina, mucho menos jugó, está claro.

Esa situación alejan cada vez más a Benedetto. Por un lado Boca no le ofreció la renovación de contrato que vence en diciembre de este año, y por el otro el propio jugador sabe que no va a jugar más.