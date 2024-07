Cuáles son los jugadores que Riquelme sigue buscando contratar para Boca

Quien está en vistas de ser el próximo en arribar al club es Giuliano Galoppo. Boca lo sigue desde hace un tiempo, y en los últimos días aceleraron a partir de una buena oferta a San Pablo. Ofertaron 3 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha del volante ofensivo de 25 años. Sabiendo que Zubeldía no lo tiene en cuenta, el elenco paulista aceptaría la oferta, por lo que solamente restaría cerrar el vínculo contractual con el jugador para anunciar su llegada.

Otro de los apuntados es Matías Galarza. El volante ex Argentinos ya aseguró que quiere ponerse la camiseta de Xeneize. Él mismo es el encargado de convencer a los dirigentes del Genk belga para que acepten negociarlo y presiona sin ir a los entrenamientos. Boca está dispuesto a comprar un porcentaje de su pase y por el contrato no habrá diferencias. Riquelme lo conoce bien y para el CT sería un salto de calidad.

Uno de los que revolucionó el actual mercado y por el que se pelearon River y Boca es Valentín Gómez. Pero la negociación con Chelsea por Anselmino que está a punto de firmar una venta millonaria derivó en el logro de conseguir que Aaron se quede en Argentina al menos hasta fin de año. Eso desinfló la chance de buscar un central como prioridad, pero todavía no hay que descartarlo.

Alan Velasco, el atacante de Dallas FC es un gusto personal de Riquelme y un jugador que daría un salto de calidad al plantel. Sin embargo, en Estados Unidos no quieren saber nada con largarlo. Su alta cotización provocó que la oferta de 3 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase fuera rechazada. Sin embargo, no se puede descartar que se vuelva a la carga por el ex Independiente.

Uno de los que sonó en el mercado pasado fue Carlos Palacios, el cuál no está del todo caído. Si bien la llegada de Aguirre relegó la urgencia por tenerlo, el chileno fue apuntado en el verano pero Colo Colo ganó la pulseada y se quedó en su país. La chance de acordar con el jugador y hacer valer el porcentaje del pase que tiene en su poder Vasco Da Gama es la llave.

Federico Vera y Juan Barinaga son dos jugadores por lo que Boca deberá optar, en cuanto termine de definir la llegada de un volante más. La necesidad es la clave en este caso: Diego Martínez solamente cuenta en el puesto de lateral derecho con Luis Advíncula y no lo tiene en plenitud física. En orden de prioridad, el jugador de Unión pica en punta, mientras que el de Belgrano también es del gusto del Consejo y del CT.

Los refuerzos de Riquelme para Boca

Recordemos que el Xeneize ya cerró la llegada del chileno Gary Medel, del mediocampista Tomás Toto Belmonte y del delantero Brian Aguirre, quienes defenderán la azul y oro en el segundo semestre.