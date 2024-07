La fuerte oferta que Boca rechazó de la MLS por uno de sus delanteros

La comisión directiva presidida por Juan Román Riquelme decidió no vender a uno de sus jugadores con más potencial.

El New England Revolution, que cuenta con el ex Racing Tomás Chancalay en sus filas, puso sus ojos en Luca Langoni, delantero de 22 años que ha tenido altibajos en su rendimiento debido a una serie de lesiones. La franquicia estadounidense estaba dispuesta a desembolsar siete millones de dólares brutos por el jugador. Sin embargo, esta cifra no fue suficiente para el Consejo de Fútbol de Boca, que rechazó la oferta.