Boca eliminó a River: la inteligencia artificial le ganó al Brujo Atahualpa

La sorprendente efectividad histórica lo convirtió en un personaje ya no solo urbano sino también a nivel nacional. “Me siguen llamando medios de todo el país, por eso siempre estaré agradecido a LM Neuquén y LM Cipolletti que apostaron por mí cuando en el ambiente deportivo no era tan conocido”, reconoce al medio que lo llevó a la fama.

brujo-atahualpa.webp

En su predicción, advirtió que una individualidad sacaría a flote a la Banda Roja. “Veo victoria del Millonario porque va sobresalir 1 jugador, que va ser muy determinante en el medio campo”, agregó

“Yo leo todo, a la gente comentando y respeto cada opinión pero deberían ser más justos algunos. Cuando la pego, en la mayoría de los casos, dicen ‘fue casualidad’. Ahora cuando los astros y las macumbas ajenas me juegan una mala pasada, soy un chanta. Así no es. Igual no pasa nada, no quiero que nada me desconcentre ya que esté superclásico me lo tomé muy en serio y no pienso fallar”, se había descargado el popular Brujo.

La predicción de la inteligencia artificial

Según la predicción de ChatGPT, el Superclásico se decidiría en los últimos minutos, con un juego cada vez más abierto en el que ambos equipos buscarán el gol de la victoria.

En un giro dramático, la inteligencia artificial anticipó que Cavani marcaría el gol decisivo para Boca, sellando así la victoria para el Xeneize por 2-1 en un clásico que prometía ser recordado por su intensidad y los momentos de brillantez individual.

A pesar de que el Superclásico nos regaló más acción, la inteligencia artificial estuvo cerca de acertar al goleador y el resultado. Es que Edinson Cavani efectivamente anotó el 2 a 1 que le permitió a Boca dar vuelta el partido luego de comenzar perdiendo desde el amanecer del mismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1782135907476201671&partner=&hide_thread=false LO DIO VUELTA BOCA DE LA MANO DE CAVANI



Enorme centro de Zenón y gran cabezazo del uruguayo para el 2-1 ante River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/qUrg6n5aio — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 21, 2024

A esta épica del uruguayo que arribó al Xeneize para hacer historia, se le sumó un nuevo gol de Miguel Merentiel para anotar un doblete y finalmente el descuento del chileno Paulo Díaz que extendió la tensión hasta el final.

Lo cierto es que varios datos coincidieron con lo predicho y Boca avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional donde se enfrentará a Estudiantes de La Plata para intentar llegar a una nueva final.