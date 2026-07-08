Boca le ganó a Athletico Paranense en el regreso del Vasco Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena marca su retorno al Xeneize en un amistoso ante Athletico Paranaense que se disputa en Salta.

Boca enfrentará este miércoles a Athletico Paranaense desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta , por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del club.

El "Xeneize" utilizará el encuentro como parte de su preparación para el segundo semestre, en la previa del cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y del repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

El inicio tuvo poco ritmo y Athletico Paranaense manejó algo más la pelota, mientras Boca se acomodaba con un 4-3-3 en ataque y retrocedía en 4-1-4-1. La primera llegada clara del Xeneize apareció a los 17 minutos, con Lautaro Blanco desbordando por izquierda y buscando a Miguel Merentiel con un centro que terminó en manos del arquero.

El equipo brasileño respondió a los 20 minutos con una entrada peligrosa de Stiven Mendoza, que envió un centro bajo para Renan Peixoto, aunque la definición se fue cerca ante la salida de Leandro Brey. Boca golpeó poco después: a los 28, tras una mala salida rival y un pase atrás de Santiago Ascacibar, Lautaro Blanco sacó un zurdazo desde afuera del área para marcar el 1-0.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Impresionante zurdazo de Lautaro Blanco para marcar el 1-0 de Boca a Athletico Paranaense en el amistoso en Salta y el primer gol del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena.



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Boca tuvo un arranque complicado en el segundo tiempo. A los 2 minutos, una mala salida de Figal le dejó una chance clara a Rivaldo, que definió apenas afuera. Poco después, Athletico Paranaense volvió a acercarse con un lateral al área que obligó a Leandro Brey a salir para cortar el centro, en una acción bien pensada pero mal ejecutada por el equipo brasileño.

El partido cambió a los 15 minutos del complemento, cuando Santos salió muy lejos del arco y golpeó con violencia a Leonel Flores mientras intentaba despejar. La patada descendente del arquero de Athletico Paranaense derivó en expulsión directa y dejó al visitante con un jugador menos.

¡¡¡ROJA A SANTOS POR UNA PATADA TREMENDA CONTRA FLORES!!! El arquero de Athletico Paranaense se fue expulsado tras esta acción contra el juvenil de Boca.



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Las formaciones de Boca y Athletico Paranaense

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Athletico Paranaense: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Fernando; Felipinho, Bruno Zapelli, Giuliano; João Cruz, Alan Kardec y Luiz Fernando. DT: Odair Hellmann.