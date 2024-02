Boca le ganó a Tigre con Merentiel en modo "Bestia": gol y asistencia top

Cinco minutos después, el propio Merentiel se tiró atrás, a la posición de enganche, para asistir de manera perfecta a Darío Benedetto. El Pipa, que reemplazó al lesionado Edinson Cavani, la picó ante Tagliamonte y volvió al gol con una definición exquisita.

Embed TREMENDA DEFINICIÓN DEL PIPA



Darío Benedetto no perdonó y convirtió el 2-0 de Boca ante Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3lGBSfdf1B — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 5, 2024

Ya en el complemento, Boca estuvo más cerca del tercero que su rival del descuento. En un partido que se hizo desprolijo, peleado y muy hablado por momentos, los dos dispusieron de sus chances. De todas formas, la victoria del Xeneize nunca corrió riesgos.

Benedetto, el ingresado Bullaude, Langoni y Merentiel no estuvieron precisos con el arco en las diferentes situaciones ofensivas. Boca renovó energías con las modificaciones y no se resintió en el rendimiento, mientras que los cambios de Pipo Gorosito no surtieron efecto, más allá de los intentos aislados de Gonzalo Maroni, Flabian Londoño y Juan Cruz Esquivel.

Con un Merentiel determinante, el xeneize obtuvo la primer victoria oficial del ciclo de Diego Martínez como entrenador, justamente en la cancha donde construyó su gran campaña con Tigre en los últimos años.

SÍNTESIS

Tigre: Matías Tagliamonte; Facundo Giacopuzzi, Augusto Aguirre, Gian Nardelli, Martín Ortega, Juan Sánchez Miño; Walter Rodríguez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán; Nicolás Contín y Blas Armoa. DT: Néstor Gorosito.

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Diego Martínez.

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Silvio Trucco.