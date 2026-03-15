Boca pierde de visitante ante Unión

El Xeneize busca volver a la senda de la victoria luego del último empate frente a San Lorenzo en La Bombonera.

Boca tendrá una peligrosa visita este domingo ante Unión de Santa Fe , por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura , que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 22 , se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril , contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Lucas Novellli.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera".

La primera llegada fue del local, a los tres minutos, con un tiro de afuera del área del delantero Cristian Tarragona, que el arquero Agustín Marchesin pudo detener sobre su poste izquierdo.

Boca no tuvo llegadas hasta los 19 minutos del primer tiempo, cuando una buena combinación entre los mediocampistas Leandro Paredes y Santiago Ascacibar habilitó al delantero Miguel Merentiel, cuyo remate bajo entraba suave por el segundo palo, aunque el carrilero Mateo Del Blanco corrió a toda velocidad y llegó a tiempo para despejar la pelota a centímetros de la línea de gol.

A los 41 minutos, tras una gran jugada de Lautaro Vargas por la banda, el lateral tiró un centro y, con cinco jugadores dentro del área, Julián Palacios logró conectar el remate para anotar el 1 a 0.

Las formaciones de Boca y Unión

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.