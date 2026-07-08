Boca se enfrenta ante Athletico Paranense con una formación novedosa

Rodolfo Arruabarrena marca su retorno al Xeneize en un amistoso ante Athletico Paranaense que se disputa en Salta.

Rodolfo Arruabarrena dirige su primer partido en su regreso a Boca.

Boca enfrentará este miércoles a Athletico Paranaense desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta , por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del club.

El "Xeneize" utilizará el encuentro como parte de su preparación para el segundo semestre, en la previa del cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y del repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

Boca ya había disputado dos ensayos a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla: el primero terminó 1 a 1 , con gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue triunfo 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel.

El amistoso tendrá además un condimento especial por el antecedente reciente entre ambos: se enfrentaron cuatro veces en la Copa Libertadores 2019 y también disputaron un amistoso en 2020, con victoria de Boca por 3 a 1.

De esta manera, Boca tendrá en Salta una prueba exigente y visible para empezar a mostrar la idea de Arruabarrena, ajustar piezas y darle rodaje a varios futbolistas antes de volver a jugar por los puntos.

Las formaciones de Boca y Athletico Paranaense

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Athletico Paranaense: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Fernando; Felipinho, Bruno Zapelli, Giuliano; João Cruz, Alan Kardec y Luiz Fernando. DT: Odair Hellmann.