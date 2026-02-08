El clima en Neuquén

Boca visita al Vélez de Guillermo Barros Schelotto para seguir de racha

El Xeneize, que ganó dos de sus primeros tres encuentros en el certamen doméstico, se mide ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino.

La previa de Vélez-Boca

Boca afronta una visita de riesgo ante Vélez, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura. El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se lleva a cabo a partir de las 22.15 en el Estadio José Amalfitani, y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Nazareno Arasa, secundado desde el VAR por Nicolás Ramírez.

Formación de Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

