Bomba del neuquino Arias tras la derrota de Racing: "ellos corrieron más que nosotros"

Gabriel Arias no anduvo con vueltas y tras la derrota de Racing fue duro con sus compañeros: "Ellos corrieron más que nosotros".

Arias hizo una fuerte crítica por el funcionamiento del equipo de Gustavo Costas, que quedó a seis del líder Vélez (27). "Es difícil de explicar. Sinceramente, tuvimos muchas situaciones, no entró. Pero, después, hubo mucho de donde había uno de Racing, eran dos de Atlético Tucumán . Fueron más intensos que nosotros, corrieron mucho más . Esta es la gran diferencia. Cuando un equipo corre, mete y te empuja y, después fallamos si dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos y recibir al borde del área (referencia al Pulga Rodríguez), te complicás", arrancó, duro.

Con la calentura por la derrota a flor de piel, el arquero señaló: "Hay que corregir cosas. Paciencia no se puede tener más. Dejamos pasar muchos puntos. Tenemos que tener resultados. Si perdés puntos y, cada vez que se te dan los resultados de arriba no lo aprovechás, es difícil pelear así".

Arias siguió destilando bronca cuando lo abordó el periodista de ESPN apenas terminado el encuentro: "Tenés días para trabajar, agachar la cabeza y conseguir resultados. Ganar, ganar y ganar, no hay otra forma. Huracán había tenido muchos empates, ganando uno solo y se mantuvo primero. Si no sabés aprovechar cuando los de arriba pierden puntos, es difícil. Tuvimos varias situaciones, tenemos grandes jugadores como Roger, Juanfer, Johan, que no estuvieron finos. Pero cuando ellos están finos, es mucho mas fácil. Hay que seguir trabajando, entrenando y a ganar todo".

Con el único gol de Renzo Tesuri, Atlético Tucumán lleva nueve partidos sin perder como local, contando ambos torneos, con seis triunfos y tres empates, y alcanzó los 25 puntos que lo ubican en el segundo puesto del torneo.

Por otro lado, Racing empató por 0 a 0 en clásico y no pudo levantar cabeza en lo que pudo haber sido acercarse a Vélez en la tabla de posiciones, con apenas un triunfo en los últimos cinco partidos. Además sufrió la lesión de Agustín García Basso, quien se había recuperado hace algunos días de una dolencia anterior.

Gustavo Costas.jpg Gustavo Costas, criticado por los hinchas de Racing, sumó una nueva derrota que lo pone en el ojo de la tormenta.

A los 30 minutos del primer tiempo, en el mejor momento del Decano en el partido tras lo errores de Racing en ataque, Luis Miguel Rodríguez le metió un pase entre líneas magistral a Tesuri, quien aguantó la carga y se la picó a Gabriel Arias para el 1 a 0.

Los problemas de Racing en la mitad de la cancha, con el bajo nivel de los tres volantes, fue el detonante de la mejoría del conjunto tucumano, al que le concedieron más espacios al “Pulga” Rodríguez y mayor libertad para moverse en ataque.

Para la segunda etapa, los cambios de Facundo Sava y el trabaja magnífico de Tomás Durso le permitieron al Decano mantener el cero. El arquero le sacó una pelota muy difícil a Agustín Urzi en el final del partido que pudo haber sido la igualdad de La Academia.