Bombonera caliente: la inesperada reacción de los hinchas tras el empate con Barracas

Este domingo, Boca no pudo ganarle a Barracas Central como local y los hinchas, cansados, no evitaron mostrar su disconformidad.

Al término del partido, las cámaras de SportsCenter captaron la decepción en el rostro de algunos jugadores. Miguel Merentiel, agachado y tomándose el rostro, y Luis Advíncula, cubriéndose la cara con la camiseta, reflejaron la frustración de un equipo que dejó escapar dos puntos en casa. La reacción de los hinchas no se hizo esperar, dejando clara su disconformidad con el rendimiento del equipo a pesar de no haber perdido como locales en lo que va del año.

NO GUSTÓ NADA: algunos hinchas de Boca reaccionaron con SILBIDOS tras el empate vs. Barracas Central en La Bombonera. pic.twitter.com/zPLxUmMy3t

En conferencia de prensa, Diego Martínez explicó: "No pudimos tener el control del partido como nosotros buscamos tenerlo. Sí generamos muchas situaciones de gol, pero no tuvimos el control que nosotros buscamos tener con un rival que no venía en su mejor momento, pero que sabíamos que iba a ser realmente duro porque conocemos a los futbolistas y el entrenador". A pesar de las oportunidades creadas, Boca no pudo concretar y pagó caro la falta de eficacia en un partido que, en teoría, debía ganar con comodidad.

Boca 1.jpg Boca no pudo ganarle a Barracas Central en la Bombonera, y profundiza su crisis

Davo Xeneize también criticó a Boca

Pero las críticas no llegaron solo por parte de los hinchas en la cancha, el streamer partidario Davo Xeneize también criticó duramente el planteo inicial de Diego Martínez. En su análisis post partido, señaló: “Pifió y mucho”. Aunque reconoció que el técnico pudo ajustar el sistema táctico rápidamente, Davo enfatizó que “fue el peor planteo de Martínez como técnico de Boca”. Según el creador de contenido, a pesar de haber sido superiores durante gran parte del encuentro, el equipo terminó jugando por debajo de sus posibilidades, especialmente en los minutos finales, donde Barracas Central estuvo más cerca de llevarse la victoria.

Davo Xeneize continuó: “Del 20 al 70 fuimos superiores. En los últimos minutos fuimos inferiores. Boca jugó mal. Falló en el planteo inicial, pero terminó jugando peor que Barracas en la Bombonera. Tendríamos que ganar cómodamente y no con el culo en la mano pidiendo un penal”. Estas palabras reflejan el sentir de muchos hinchas que ven cómo su equipo no logra imponerse en partidos clave.