¿Borrados?: dos referentes de Boca quedaron fuera de los convocados

Marcos Rojo y Pol Fernández no forman parte de la lista de convocados para el próximo duelo por la Liga Profesional de Fútbol. Luego de tres partidos consecutivos con derrotas (Racing, River y Belgrano), el defensor y el mediocampista fueron los principales apuntados por los hinchas junto al ex entrenador Martínez.

Sin embargo, la ausencia de ambos no se da por el mismo motivo: mientras que Rojo no se encuentra bien desde lo físico, y estaría haciendo una mini pretemporada por su cuenta para ponerse a punto, Pol Fernández no jugaría más en el Xeneize luego de anunciar su decisión de abandonar el club cuando finalice su contrato en diciembre de 2025.