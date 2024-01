Boxeo: el Carnicero Panguilef busca este viernes su primera corona internacional

El Pangui viene de menos a más en una carrera que se construyó con sinsabores al principio, donde sumó las primeras derrotas y combates que fueron juzgados con paridad. Pero después las victorias fueron cayendo una tras otras para generar confianza. Con ese plus llega a este combate con mucho en juego y así lo dejó claro en la conferencia de prensa, donde prometió el nocaut promediando la pelea.

IMG-20240111-WA0010 (1).jpg La protagonistas en la presentación de la pelea. Foto: Claudio Espinoza.

Al momento de subirse a la balanza no tuvo problemas y clavó 60.300 kg debajo del límite de la categoría, establecido en 61.237 kg. Su rival, nacido en General Villegas, registró en la balanza un peso de 61.200 y también prometió que no será un mero partenaire, ya que viene también por la gloria.

La velada, está organizada por B&G Producciones y UpperCross, con la fiscalización de la Federación Neuquina de Boxeo en lo que será la apertura del calendario boxístico.

Las peleas preliminares

El festival contempla atractivas peleas entre amateurs y varios títulos en juego. Las peleas serán: Valentina "La Peque" Abril vs. Brisa "La Bomba" Soto, en 56 kilos; Jonathan Vázquez vs. Axel Rosales, en 60; Ricardo Chico Bustos vs. Rodrigo Lagos, en pesados; Rocío "La Bonita" Galindo vs. Noelia "La Princesita" Muñoz (foto), en 54; Guillermo "Malón" Neira vs. Nicolás "El Loco" Fleitas, en 60; y Abraham "El Pitbull" Vargas vs. Francisco Casanova, en 64.