Que dijo Brian Sarmiento sobre Martín Demichelis

Brian Sarmiento.jpg

En primer lugar, el ex delantero de Banfield, Newells y más, dijo: “Los jugadores no se acostumbran al técnico, lo vengo diciendo desde el año pasado. No trajo refuerzos porque no quiere tener jugadores grandes. Tiene un problema de llegada a los futbolistas y por eso rinden de esa manera”.