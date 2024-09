Bronca en el "Mundo Boca" por una falta igual a la de Advíncula que no fue roja

A través de las redes sociales, distintos comunicadores vinculados al "Mundo Boca " se hicieron eco de una jugada que no tiene ninguna relación directa con el xeneize. Es que en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores se dio una acción muy parecida a la expulsión de Luis Advíncula en la serie de octavos de la Sudamericana, donde el equipo de Diego Martínez quedó eliminado y el peruano vio la roja.

El joven uruguayo Facundo Bernal le metió un patadón a Lyanco de Atlético Mineiro y para el árbitro Wilmar Roldán fue solo amarilla. Además, no fue llamado por el VAR para corregir su error, cuando se notó claramente que la infracción era para echar al jugador de Fluminense.

Dos de los principales comunicadores vinculados al Mundo Boca como Lucas Beltramo y Tato Aguilera publicaron el video en sus redes recordando aquella jugada.

"INCREIBLE pero REAL. Un criterio para Boca Juniors y otro para un equipo brasileño. WILMAR ROLDÁN a Advíncula lo ECHÓ; A Bernal (de Fluminense) le sacó solo una tarjeta AMARILLA. @CONMEBOL y esto?", publicó Aguilera en suss perfiles de X e Instagram.

Embed INCREIBLE pero REAL. Un criterio para Boca Juniors y otro para un equipo brasileño.

— Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 26, 2024

"El árbitro es Wilmar Roldán, el mismo que no dudó en echar a Advíncula a los 10 segundos de un partido. Acá iban 30 minutos del segundo tiempo. Qué criterio raro el del árbitro colombiano…", expresó Beltramo.

Embed El árbitro es Wilmar Roldán, el mismo que no dudó en echar a Advíncula a los 10 segundos de un partido.



— Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) September 26, 2024

Otro twitero conocido en el ambiente bostero como "@Flecha_80" se expresó en el mismo sentido. "Roja para Advíncula. Amarilla para Bernal. Dos acciones similares con diferente sanción por parte de Wilmar Roldán", opinó.

"Roja para Advíncula. Amarilla para Bernal. Dos acciones similares con diferente sanción por parte de Wilmar Roldán." — Flecha (@Flecha_80) September 25, 2024

Por su parte, la cuenta "@lanumero12comar" compartió su punto de vista apoyando la postura. "La doble vara de Wilmar Roldán: expulsó a Luis Advíncula por la misma patada que a Facundo Bernal de Fluminense le puso amarilla (incluso fue peor)", compartieron.

"La doble vara de Wilmar Roldán: expulsó a Luis Advíncula por la misma patada que a Facundo Bernal de Fluminense le puso amarilla (incluso fue peor)." — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 26, 2024

"Cruzeiro vs Boca, 10 seg. y Wilmar Roldán expulsó a Advincula, 30 m. st en San Pablo vs Mineiro, Wilmar Roldán no expulsó a Bernal, MISMA JUGADA! 10 años, desde la patada de Vangioni a "burrito" Martínez que para Boca la vara de los árbitros designados por Conmebol es otra", escribió el hincha de Boca José Pelosi, que es archivista de la historia del club de la Ribera.

"Misma jugada, mismo árbitro, distinta sanción. Wilmar Roldán fue el árbitro que expulsó a Luis Advincula", destacó el periodista Gastón Gerke, de DSports, que cubre la información del Xeneize.

Otros futboleros que no tienen que ver con Boca también se manifestaron desde ese punto de vista. "¿DOBLE CRITERIO? En el juego de Cuartos de Libertadores Mineiro vs Fluminense el árbitro Roldán amonestó a Bernal por esta falta de extrema dureza y tacos de frente a Lyanco. La falta es igual a la de Advíncula de Boca a quien si expulsó. ¿Merecía ROJA el jugador de FLU?", expresó José Borda, analista arbitral.