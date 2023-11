Bruno Valdez escrachó a Jorge Almirón luego de que lo pusiera a jugar de 9: “Me hizo caso”

La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense dejó no solo emociones en el terreno de juego, sino también en los detalles y decisiones fuera de él. Uno de los momentos que más se discutieron fue el ingreso de Bruno Valdez en los minutos finales para jugar como delantero. Algo por demás extraño y que, ahora se supo, no fue idea de Jorge Almirón.

Bruno Valdez 1.jpg Bruno Valdez

En sus propias palabras, Valdez compartió: "Entré de nueve. Lo que pasa es que en los últimos minutos, el Profe miró para atrás y yo tenía unas ganas inmensas de poder entrar, ya no teníamos delanteros en el banco. Le dije al Profe si me podía poner de nueve para buscar los centros, tenía mucha confianza y lastimosamente no me quedó ninguna."